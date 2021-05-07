五一旅遊熱潮 廈門遊客逾332萬人

老師體罰學生，校方會完全無責任？河南1名就讀名校的9歲小學生早前因上課聊天被老師體罰，慘遭老師扯頭髮由教室後排拖到講台上罰站，隔天頭部嚴重腫脹入院，醫生發現他被扯到整個頭皮和頭骨分離不連，要住院近月，不停以穿刺方式把頭部血液抽走，以讓頭皮與頭骨連接。

2021-05-07 11:22