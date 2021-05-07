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五一旅遊熱潮 廈門遊客逾332萬人
據最新出爐的官方統計數據顯示，今年「五一」假期，廈門市累計接待遊客332.61萬人次，按可比口徑較2019年同期增長26.30%，實現旅遊收入34.27億元（人民幣，下同），按可比口徑較2019年同期增長12.50%。
廈門市文化和旅遊局5日援引「驢媽媽」平台數據稱，廈門與三亞、桂林位列「五一」假期大陸全國最受遊客喜愛的國內長線遊目的地城市前三位；而據「馬蜂窩」大數據統計，廈門與西安、重慶等成為「五一」最熱門目的地。
據介紹，今次「五一」假期，廈門市自助遊和自駕遊佔比高達96.4%，其中福建省外遊客佔比約53%，省內遊客佔比約47%，表明越來越多以「體驗廈門生活」為目的的福建省外遊客前來廈門度假。
業內人士稱，今年，該市融合文化和旅遊資源創意推出的「繽紛五一暢遊廈門」度假整體計劃受到遊客追捧，使得目的地熱度躥升。
廈門在休閒度假遊、家庭親子遊、文化遊、鄉村遊、濱海遊、街巷遊等產品業態突出。「繽紛五一暢遊廈門」度假計劃更以其高品質吸引大量高端定製家庭團隊前來旅遊，攜程旅行數據顯示廈門位列私家團目的地TOP10，該平台相關負責人認為，廈門已成功轉型至高端定製遊的階段。
福建省文化和旅遊廳重點監測的鼓浪嶼、胡裡山炮台、集美鰲園、同安影視城等廈門四個景區共接待遊客32.34萬人次，同比增長169.04%。園博苑接待遊客31.07萬人次，較2019年同期增長114.44%。
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