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長沙磁浮快線 5年載客1625萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸首條擁有完全自主知識產權的磁浮商業運營示範項目、空鐵聯運的「超級樞紐」—長沙磁浮快線6日迎來試運營五周年，截至5月5日已安全運營1826天，累計開行262615列次，運營總里程487.08萬列公里，客流總量1625.76萬人次。　

中新社報導，湖南磁浮交通發展股份有限公司6日發布上述消息。全長18.55公里的長沙磁浮快線於2016年5月6日開通試運營，連接著京廣、滬昆高鐵交匯金十字交叉點的長沙火車南站與客流量排名中部前列的長沙黃花機場。　　

五年來，長沙磁浮快線設備設施質量技術持續優化，上線列車自動駕駛系統（ATO列車），並先後五次調整運行圖，將行車間隔由最初24分30秒縮短至19點前11分40秒、19點後11分00秒。如遇特殊節假日，臨時調整高峰期行車間隔至9分20秒。　　

近年來，隨著磁浮城市航站樓系統投入使用、掃碼購票、過閘功能實現，長沙磁浮快線與機場、高鐵南站聯合打造的「空鐵地聯運」旅遊產品，讓客運服務質量進一步提高，乘客出行換乘更加方便快捷。　　

同時，湖南磁浮公司積極參與多項國家、省級重大科研專項，形成了較完整的磁浮系統成套集成經驗，並參與編製20餘項中低速磁浮交通行業、地方及企業標準規範，其中「湖南省中低速磁浮交通設計標準」、「湖南省中低速磁浮交通工程質量驗收標準」獲批成為湖南省工程建設推薦性地方標準，於2018年3月1日起在湖南實施。

空鐵 機場

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