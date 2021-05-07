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兩岸文旅交流 鄉村升級「賣風景」

聯合報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
兩岸文旅融合與美麗鄉村發展交流大會近日在浙江溫州舉行，兩岸文創、鄉旅的專家、業者面對面交流。圖／溫州台辦提供
兩岸文旅融合與美麗鄉村發展交流大會近日在浙江溫州舉行，兩岸文創、鄉旅的專家、業者面對面交流。圖／溫州台辦提供

2021兩岸文旅融合與美麗鄉村發展交流大會近日在浙江溫州舉行，兩岸文創、鄉旅的專家、業者歷經前三年交流從精品民宿發展到美麗鄉村建設，今年更從「賣產品」到「賣風景」，推動疫情後文旅融合發展，加快鄉村振興的新商機。

來自嘉義的兩岸觀光美食交流協會理事長羅繼志，以「營造目的地場景強化鄉村品牌」進行主題分享，他指出兩岸文旅融合的特色，是將台灣小而美的場景，在大陸進行大而新的升級。

他說，台灣多年的農旅文創發展，可以把過去摸索、整理過的體驗來植入大陸美麗鄉村建設，助力鄉村文旅快速發展。

海峽兩岸生態農業及綠色食品技術與產業合作聯盟副秘書長劉鐘指出，以溫州為例，可以山海為特色，與文化相融合，再結合智慧與科技，打造綠色、生活宜居、文化旅遊的美麗鄉村。

他強調，利用當地文化資源來豐富鄉旅融合內涵，並衝運運用地域特色融入民宿，打造地方民宿品牌，來塑造獨一無二的文化旅遊。

永嘉一甌茶肆的業主指，台灣的旅遊產品、文化創意等具有獨到特色，透過交流，就文旅融合、文化創意、智慧生活、未來鄉村等方面進行經驗分享與思想碰撞，金後可以共謀合作發展。

兩岸文旅融合與美麗鄉村發展交流大會是在溫州文博會開幕當天舉辦，除論壇交流，還進行網紅民宿推介，鼓勵業者發展成為旅遊特色景點，吸引更多民宿控打卡式居住，提升農村經濟。

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