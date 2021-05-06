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女子雙癌病變成全港首例 肺功能僅一成急求O型肺續命

香港01 / 撰文／林穎嫺
Janice在6年前突然基因變異，引致血癌和淋巴癌，成為香港首例。圖片由受訪者提供
Janice在6年前突然基因變異，引致血癌和淋巴癌，成為香港首例。圖片由受訪者提供

48歲的兩子之母徐彩珠（Janice）6年前基因突然變異，引致血癌和淋巴癌，成為全港首例確診雙重癌病變患者。她過去6年一直積極抗癌，接受過化療、自體血幹細胞移植，以及異體幹細胞移植，至兩年前她久咳未癒，求醫後才發現肺部對異體幹細胞出現排斥，其肺功能持續衰退，最終更出現纖維化，至今僅餘下一成功能，須長年戴上呼吸機。醫生認為已暫無藥可醫，只能等待O型血型的雙葉屍肺移植續命，盼獲善心人拯救這位好媽媽一命。

6年前基因變異 患血癌和淋巴癌

兩子之母的Janice由18歲開始在銀行任職，至今工作了30年，其弟形容她勤奮、認真，會盡全力做好公司委派的每一個任務，經常工作至凌晨才下班，因此年紀輕輕便已榮升大行的主管。惟勤勞工作的背後，亦令她積勞成疾，她6年前突然因為基因變異，引致血癌和淋巴癌，成為本港首例。

Janice起初一直積極抗癌，先接受化療，再接受自體血幹細胞移植，因為兩次治療均不成功；癌細胞半年後復發，她再次接受化療後，幸好6位兄弟姊妹中，一位胞弟的幹細胞吻合，可以捐出幹細胞進行異體移植，為她帶來一線曙光。

須長期戴呼吸器 鼻孔經常流出血絲

但這道曙光來得十分短暫，Janice兩年前突然開始咳嗽，4次照X光仍找不到原因，最終透過電腦掃描才確診她患上肺炎，病因是異體移植令肺部出現排斥，其肺功能每下愈況，更出現「肺花」和肺纖維化，先後服用抗排斥藥、標靶藥和抗纖維化藥等仍未能扭轉劣勢，至今年初其肺功能只餘下一成功能，須長期戴上呼吸器才能維持呼吸，鼻孔經常流出血絲，其弟Tommy形容「肺部已變得十分脆弱，左邊肺和右邊肺幾近壞死」。其身體狀況愈來愈差，現時已不能吞食固體食物，體重暴跌。

Janice因自身的病況，對家庭深感愧疚。圖擷自香港01
Janice因自身的病況，對家庭深感愧疚。圖擷自香港01

成家人負累 上月服安眠藥輕生

走在抗癌路上6年，苦況未減，其丈夫在她確診初期已辭去運輸工作全天候照顧她，令Janice更感自己是家人的負累，深感愧疚，4月初不禁出現輕生念頭，深夜間服用100粒安眠藥，幸好家人及發現，把她拉出鬼門關，她現時在葛量洪醫院深切治療部留醫。

Tommy提到，其姊育有兩子，長子正就讀大專，幼子是應屆文憑試（DSE）考生，性格內向，他與病母感情至深；Janice亦擔心兒子的狀況，「好不捨得，好放不下孩子」，亦愧疚自己過去6年未能盡母親的責任。

Tommy希望有善心人可以救姊姊一命，捐出O型血型的雙葉屍肺，讓胞姊能繼續貢獻社會、一盡母親、妻子的本份。

延伸閱讀：

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深圳大三學生捐贈骨髓　受捐者寫信致謝：拯救了搖搖欲墜的家庭

文章授權轉載自香港01》

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咳嗽 肺炎 癌細胞 香港

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