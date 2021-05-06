河北員工扮孫悟空供遊客餵食 網：這就是理想工作

周二（4日），河北太行五指山景區內，一名工作人員扮成孫悟空的樣子、模擬被壓五指山下的情景，與遊客互動。期間，不少兒童對「孫悟空」進行餵食，讓其在5個小時的工作時間內可以被餵到飽。對此，有網民表示羨慕，「這就是理想的工作」。

位於邯鄲涉縣的太行五指山景區，在五一假期期間推出了「孫悟空被壓五指山」的新節目，一名工作人員扮成孫悟空並趴在石堆下與遊客互動，受到不少歡迎。

據網傳視頻片段顯示，「孫悟空」趴在石堆下，有不少兒童遊客路過時會對其進行投食，香蕉、蘋果、零食樣樣俱全。

有該景區工作人員介紹指，孫悟空是工作人員扮演的，每日上午工作2小時、下午工作3小時，比較受歡迎，遊客少的時候他還可以休息。

對此，有網民表示「這就是理想的工作」，亦有網民稱「被無數小朋友餵食，下個月就能演豬八戒了」。

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文章授權轉載自《香港01》