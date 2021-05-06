高鐵上勸外籍旅客戴口罩反遭辱罵 女乘客：憑什麼在大陸不守規矩？

自疫情爆發以來，口罩已然成為人們生活中的必需品，多地亦都頒布「口罩令」要求民眾在室內公共場所、乘搭交通工具時必須佩戴口罩。

惟近日在一班由浙江寧海開往上海虹橋的高鐵上，一名外籍旅客疑因未遵守規矩佩戴口罩而被鄰座阿姨提醒，二人甚至還發生爭吵，期間外籍旅客更是對阿姨爆粗，阿姨就質疑到「他憑什麼在中國不守規矩？」

對此，「上鐵杭州客運段」在微博回應指，當日該名外籍旅客在乘務人員的教育下佩戴好口罩，並呼籲乘客應自覺佩戴口罩配合防疫工作。

周三（5日），在開往上海虹橋的G7530次高鐵上，一名外籍旅客與鄰座阿姨因口罩佩戴問題發生爭執。據網傳視頻片段顯示，外籍旅客與阿姨爭吵時有乘務人員站在二人中間調解，期間這名阿姨說，「戴口罩是規矩，憑什麼他可以不戴口罩」，外籍乘客則讓阿姨「Shut up（閉嘴）」，並情緒激動地說，「She is not the owner of this train （她不是這班列車的主人）」。

外籍旅客於大陸搭乘高鐵時，因不願戴上口罩經女乘客勸說。圖擷自沸點視頻

阿姨又說到，「他憑什麼這麼橫？他算什麼東西？他憑什麼在中國不守規矩？老外有特權？說英文你以為我聽不懂嗎？他在罵人！」隨後，阿姨還對乘務人員說，「你跟他解釋一下，這是規矩，如果不戴口罩就下火車！」視頻的拍攝者表示，視頻拍攝期間外籍男子態度十分囂張，一直用英語大聲叫嚷、辱罵。

視頻流傳後，大陸網友紛紛怒批「不守規矩就滾」、「為正義大媽點讚」、「這個人還敢大喊大叫和大媽吵」、「對待這種乘客，不要囉嗦，直接抓起來」。

對此，「上鐵杭州客運段」作出回應指，「據初步調查，5月5日，在寧海至上海虹橋G7530次列車上，列車長巡視中發現一名外籍旅客因未佩戴好口罩，與鄰座一位旅客發生爭執。經列車乘務人員提醒教育，該外籍旅客戴好口罩。鐵路部門提醒廣大旅客，乘坐火車要自覺佩戴好口罩，配合鐵路做好防疫工作。」

「上鐵杭州客運段」指出，經列車乘務人員提醒教育，該外籍旅客戴好口罩。圖擷自微博@上鐵杭州客運段

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文章授權轉載自《香港01》