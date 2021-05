高鐵上勸外籍旅客戴口罩反遭辱罵 女乘客：憑什麼在大陸不守規矩？

自疫情爆發以來,口罩已然成為人們生活中的必需品,多地亦都頒布「口罩令」要求民眾在室內公共場所、乘搭交通工具時必須佩戴口罩。

惟近日在一班由浙江寧海開往上海虹橋的高鐵上,一名外籍旅客疑因未遵守規矩佩戴口罩而被鄰座阿姨提醒,二人甚至還發生爭吵,期間外籍旅客更是對阿姨爆粗,阿姨就質疑到「他憑什麼在中國不守規矩?」

對此,「上鐵杭州客運段」在微博回應指,當日該名外籍旅客在乘務人員的教育下佩戴好口罩,並呼籲乘客應自覺佩戴口罩配合防疫工作。

周三(5日),在開往上海虹橋的G7530次高鐵上,一名外籍旅客與鄰座阿姨因口罩佩戴問題發生爭執。據網傳視頻片段顯示,外籍旅客與阿姨爭吵時有乘務人員站在二人中間調解,期間這名阿姨說,「戴口罩是規矩,憑什麼他可以不戴口罩」,外籍乘客則讓阿姨「Shut up(閉嘴)」,並情緒激動地說,「She is not the owner of this train (她不是這班列車的主人)」。

外籍旅客於大陸搭乘高鐵時,因不願戴上口罩經女乘客勸說。圖擷自沸點視頻

阿姨又說到,「他憑什麼這麼橫?他算什麼東西?他憑什麼在中國不守規矩?老外有特權?說英文你以為我聽不懂嗎?他在罵人!」隨後,阿姨還對乘務人員說,「你跟他解釋一下,這是規矩,如果不戴口罩就下火車!」視頻的拍攝者表示,視頻拍攝期間外籍男子態度十分囂張,一直用英語大聲叫嚷、辱罵。

視頻流傳後,大陸網友紛紛怒批「不守規矩就滾」、「為正義大媽點讚」、「這個人還敢大喊大叫和大媽吵」、「對待這種乘客,不要囉嗦,直接抓起來」。

對此,「上鐵杭州客運段」作出回應指,「據初步調查,5月5日,在寧海至上海虹橋G7530次列車上,列車長巡視中發現一名外籍旅客因未佩戴好口罩,與鄰座一位旅客發生爭執。經列車乘務人員提醒教育,該外籍旅客戴好口罩。鐵路部門提醒廣大旅客,乘坐火車要自覺佩戴好口罩,配合鐵路做好防疫工作。」

「上鐵杭州客運段」指出,經列車乘務人員提醒教育,該外籍旅客戴好口罩。圖擷自微博@上鐵杭州客運段

