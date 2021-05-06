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靠貓臉識別 四川臥龍野生大熊貓辦戶口
四川臥龍阿壩大熊貓國家公園是野生大熊貓的棲息地，據不完全統計，野生大熊貓總數達149隻，但蹤影難覓。專家指，野生大熊貓善攀爬、活動範圍廣，為加強監測，大陸破天荒研究出貓臉識別技術，為每隻野生大熊貓建立戶口檔案。
澎湃新聞報導，貓臉識別是人工智慧識別系統首度應用在動物識別。大熊貓國家公園管理局副局長、臥龍管理局黨委書記段兆剛指，貓臉人工智慧識別系統，事先對大量臥龍大熊貓歷史圖片的學習後，能透過動物面部識別，篩選出大熊貓。
阿壩的大熊貓國家公園建置集紅外觸發拍攝、即時傳輸、遙控遙測、AI物種識別為一體的紅外觸發相機即時監測系統，並建設超短波、微波無線通訊基站，利用AI演算法圖片識別技術，自動處理資料並歸類入庫。
段兆剛透露，貓臉識別「除了辨識大熊貓，也正訓練它學習識別其他物種」，今後有計畫性對臥龍所有野生動物進行識別，甚至進一步升及微利用局部畫面識別物種，並對資料識別篩選分類入庫，以統計出一個區域內一段時間野生動物的活動情況。
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