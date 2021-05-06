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29歲男連喝8天白酒住院 一查竟患逾10種病險入鬼門關

香港01 / 陳進安／報導
29歲男子連喝8天白酒痛苦送醫後，竟被查出身體各項指標都亮起紅燈，逾10種疾病都被他集中患上。（瀟湘晨報）
29歲男子連喝8天白酒痛苦送醫後，竟被查出身體各項指標都亮起紅燈，逾10種疾病都被他集中患上。（瀟湘晨報）

浙江杭州一名29歲的年輕男子近日足足連喝8天白酒，結果痛苦送院後，竟被查出身體各項指標都亮起紅燈，包括酒精中毒、上消化道出血、糖尿病伴酮症酸中毒等在內的逾10種疾病都被他集中患上，連醫生也大吃一驚，他甚至一度被下達了病危通知書。

據男子自述，他有2年糖尿病史，自送院前8天便幾乎沒怎麼吃飯，不斷喝酒。後來他突然感到噁心、嘔吐，伴有黑便，便在滿身酒氣下被送到浙醫健杭州醫院（杭鋼醫院），結果本以為只是酒精中毒的他，卻竟然被查出多病纏身，患上酒精中毒；上消化道出血；糖尿病；糖尿病伴酮症酸中毒；腎功能、肝功能、心功能不全；急性胃炎；脂肪肝；肺部感染等，連醫生也嚇了一跳。

禍不單行的是，剛檢查完後，男子情況便突然惡化，出現乏力、胸悶、胸痛，心率最高達到每分鐘130次，且有血壓高，體溫高情況。醫生立即對症治療，下達了病危通知書。隨後難得逃離鬼門關的他，又被發現脾挫裂傷可能、脾旁囊性塊、脾與左腎間囊性塊，如不立即手術導致脾臟大量出血，很快便會低血容量性休克，甚至死亡。

術後，男子身體已慢慢好轉。（瀟湘晨報）
術後，男子身體已慢慢好轉。（瀟湘晨報）

最終歷經兩個多小時後，手術終於順利結束，男子又一次與死神擦身而過。術後，男子身體已慢慢好轉，他告訴護士們，自從2年前確診糖尿病後，他就一蹶不振，只斷斷續續地打胰島素，也從來不克制飲食喝酒，直到今次歷經大劫後，看着眾人付出的努力，他才終於感受到「敬畏生命」的力量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

糖尿病 酒精 中毒

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