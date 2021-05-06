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長城、黃河等文化保護公園 2025年完成

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

根據大陸國家發展改革委等7部門印發的「文化保護傳承利用工程實施方案」，到2025年，中國大陸將基本建設完成大運河、長城、黃河等國家文化公園，打造形成一批中華文化重要標誌，相關重要文化遺產得到有效保護利用，一批重大標誌性項目綜合效益有效發揮。

新華社報導，方案明確了到2025年的總體目標，即中國大陸城鄉公共文化服務體系更加完善，重點文物和重大考古遺跡保護水平有效提升，加深文化旅遊融合程度，增強擴大內需和促進消費能力，彰顯中華文化重要標誌的傳播度和影響力。

在大陸國家重點文物保護和考古發掘方面，到2025年，一大批價值突出、代表性強的大陸國家級石窟寺遺址等遺產資源保護水平和數字化展示水平明顯提升，遺址遺跡富集的重點地區考古機構文物發掘、存儲、研究能力增強。

在大陸國家公園等重要自然遺產保護展示方面，各類自然遺產地保護設施進一步完善，管理體制進一步健全，發揮科普宣教功能發揮，初步建成以國家公園為主體的自然保護地體系，拓展群眾綠色共享空間，提升人與自然和諧共生現代化水平。

在重大旅遊基礎設施建設方面，重點景區旅遊基礎設施條件顯著改善，智能化水平明顯提升，培育形成一批富有文化底蘊的世界級旅遊景區和度假區、文化特色鮮明的旅遊休閒城市和街區。

在重點公共文化設施建設方面，推進重大文化廣電和文物保護項目分類，經濟社會綜合效益充分發揮，提高重點地區廣播電視基礎設施條件和廣電智慧化水平，改善公共文化服務設施條件。

遺產 文物 考古

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