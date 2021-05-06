五一出遊 長三角鐵路日載客311萬人次

浙江杭州一名29歲的年輕男子近日足足連喝8天白酒，結果痛苦送院後，竟被查出身體各項指標都亮起紅燈，包括酒精中毒、上消化道出血、糖尿病伴酮症酸中毒等在內的逾10種疾病都被他集中患上，連醫生也大吃一驚，他甚至一度被下達了病危通知書。

2021-05-06 11:15