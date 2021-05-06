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五一出遊 長三角鐵路日載客311萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
「五一」小長假，生態遊成時尚。圖為遊人在湖南省張家界市武陵源區金鞭溪景區遊玩。 （新華社）
「五一」小長假，生態遊成時尚。圖為遊人在湖南省張家界市武陵源區金鞭溪景區遊玩。 （新華社）

5月5日，大陸「五一」小長假最後一天，長三角鐵路迎來返程客流高峰。中國鐵路上海局集團有限公司預計當天旅客發送量350萬人次，同比2019年增長11.9%。今年「五一」運輸6天，長三角鐵路日均發送旅客達311.7萬人次，「生態遊」成時尚。

中新社報導，大陸長三角人口密集，名勝古蹟眾多，自然風景秀美，旅遊資源豐富。隨著中國大陸經濟加快復甦、疫情防控形勢持續向好，旅客「補償式」出行旅遊需求旺盛，紛紛乘坐高鐵外出探親友、遊山水、觀風景。4月29日至5月4日，「五一」運輸6天，長三角鐵路發送旅客1870萬人次，同比增運1107.8萬人次，增幅145.3%。客流主要集中在京滬、滬寧、滬杭、寧杭、甬台溫等高鐵沿線城市。

乘坐最美高鐵，觀賞自然風光，「打卡」風景名勝古蹟，體驗鄉村民俗……今年「五一」小長假，長三角多地掀起「生態遊」、「鄉村遊」熱潮，成為旅遊的新時尚。

隨著去年京港高鐵合肥至安慶段開通運營，安徽中短途遊客多選擇前往黃山、九華山、天柱山、桐城六尺巷和沿江城市安慶等風景名勝點，同時鄉村生態遊也受到遊客熱捧。

針對「五一」假日客流量增幅大、流向集中的新特點，長三角鐵路部門發揮安徽、江蘇等地新線高鐵優勢，及時採取增開客車等措施，增加運力；通過精準開車，串聯起鐵路線旅遊景點，做大「鐵路遊」板塊。

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