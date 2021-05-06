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寧波天一閣 五一打卡熱
2020年，亞洲現存最古老的私家藏書樓寧波天一閣推出線上展「公如砥柱」，覆蓋線上受眾超2000萬。雲遊天一閣受歡迎後，今年「五一」假期，很多民眾專程前往來此打卡。
中新社報導，「博物館是展示文化的一扇窗口，我們希望讓全世界看到這裡的獨特魅力。」天一閣博物院副書記鄭薇薇期冀，隨著來自不同領域、不同地域的交流愈來愈多，這座穿越400餘年風雨的博物院，將帶著通古達今的中華故事揚帆出海。
「國際上已有案例將博物館打造成研學旅行的移動課堂、青少年的課外活動場所、年輕人聚會的人文空間等。」中國旅遊研究院院長戴斌建議，博物館要加強國際交流，在文物利用、講好文物故事、推進專業交流方面下更多功夫。
「許多博物館一味借鑒、模仿大型展館，反而失去了自身最寶貴的特色。」復旦大學文物與博物館學系主任陸建松認為，這一困局破題的關鍵在於各個博物館應該準確界定本館的使命定位。
以地域歷史文化博物館為例，在其看來，唯有深刻反映腳下這片土地的人地關係以及自古以來這片土地上人的生存智慧，即生產生活、文化創造等，才能真正讓博物館成為人們心嚮往之的目的地。
比如各地孫中山紀念館，廣東孫中山故居紀念館強調孫中山出生及其成長環境，上海著重於講述孫中山與辛亥革命的故事，南京則重點展示孫中山與中華民國……「旅遊最吸引人之處就是差異性，博物館作為文旅融合的基地，理應追求這種差異性。」陸建松說。
「博物館不能高高在上，而是要真正走入民眾，成為城市的文化會客廳，成為人們身邊的文化場所。」談及當代博物館的發展之路，戴斌坦言，要把博物館的門打開，用民眾聽得懂的語言、感興趣的方式，讓文化遺產活起來。
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