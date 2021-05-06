五一假期 海南離島免稅購物火爆

新冠肺炎疫情仍然影響跨國旅行，過去喜歡出境「掃貨」的大陸民眾將目光轉向海南。「五一」假期，海南離島免稅購物火爆。據海口海關統計數據，假期前三天離島免稅購物金額4.85億元（人民幣，下同），購物人次6.54萬人次，同比分別大漲215.24%、140.23%，人均消費超過7400元。

中新社報導，離島免稅購物政策不斷放寬以及市場主體擴容，是海南免稅品銷售火爆的重要原因。去年離島免稅購物新政推出，購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元，商品品種由38種增至45種。今年年初，海南離島免稅業告別中國中免獨家經營，迎來另四家經營主體，目前共有9家免稅店在全島多地布局。

數據顯示，去年海南離島免稅店銷售超過300億元，日攬金過億元成為常態。今年第一季度離島免稅收入超過150億元，照此換算，全年銷售額應能超過年初設定的600億元目標。

為吸引更多消費回流，海南離島免稅商家利用節假日舉辦惠客促銷活動。海南旅投免稅品有限公司董事長兼總經理謝智勇說，在多家免稅店同台比拚的背景下，「薄利多銷」將是海南離島免稅市場的特徵之一。

後疫情時代，海南希望通過免稅購物的「溢出效應」促旅遊業反彈。海南省商務廳表示，以免稅購物為亮點的「海南消費促進月」將貫穿五月，各家免稅店共推出100萬張總價值超過5000萬元的代金券。

即將到來的首屆中國國際消費品博覽會也將為海南離島免稅市場增添新動力。展會組委會表示，海南離島免稅店可利用消博會平台與超800家參展企業展開合作，拓寬貨源渠道，優化供給體系，促免稅品與國際市場在品牌、品種、價格上「三同步」。

中免集團三亞市內免稅店有限公司副總經理劉斌近期受訪時表示，面臨日益增長的市場規模，免稅企業應從三方面提升能力：一是提高服務水準，二是從倉儲、配送等線上線下完善管理和銷售體系，三是提高對外話語權，增加免稅品類豐富度。