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陸推職業培訓券 今年將發1000萬張
大陸人力資源和社會保障部近日披露，今年中國大陸將大力推行職業培訓券的發放和使用。大陸人社部將依託電子社保卡，為符合條件的勞動者發放具有認證結算等功能、同時精準對接培訓資源的電子憑證。計畫全年發券1000萬張，用券100萬張以上。
新華社報導，大陸人社部職業能力建設司司長劉康表示，截至3月末，職業培訓券試點工作已經擴大到中國大陸155個地市。其中，14個省60個地市的職業培訓券已經完成了上線對接。各地累計發券175.7萬張，用券8.4萬張，用券率4.8%，涉及上線渠道171個，培訓機構1448個。
大陸人社部此舉主要為了解決過去參訓勞動者需資金墊付、培訓質量參差不齊，以及部分地區實名制落實不到位等問題，進一步幫助、鼓勵勞動者提升職業技能。
下一步，大陸各地人社部門將建立本地區職業技能培訓行動專賬資金調劑使用機制，研究確定職業培訓券的適用機構、適用項目、適用人群、發放規模、有效使用等關鍵要素，做好必要的信息化系統建設和改造對接，推動職業培訓券大規模發放使用。
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