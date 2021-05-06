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整理收納師…大陸熱門新職業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

身為室內設計師的胡玉翎同時也是一名專業的整理收納師。在她看來，這兩類工作相輔相成，整理收納的專業知識可以提升設計的實用性，而設計元素則可以增加整理收納的美感。

新華社報導，從事這份工作以來，讓胡玉翎感觸最深的就是「家庭物品太多了」，大大超出所需。一個客戶有800件衣物，還有一個客戶光是衛衣就有100件，有的家庭，物品塞得抽屜都打不開。

如今，在中國大陸的一線城市，像胡玉翎這樣的專業整理收納師愈來愈多。今年年初，大陸新增職業工種，其中就包括整理收納師。

32歲的韓藝恩是大陸開設較早的整理收納機構「藝恩整理」的創始人。2015年開始從事整理收納行業的時候，許多人不理解她在做什麼。但是今天，「不僅是家庭，醫院、政府機關都會請我們去做整理，這個概念已經非常流行。」

創立6年來，藝恩整理已在中國大陸培養了1000餘名專業的整理收納師。學習整理收納的學員裡，有幼兒園老師、家庭主婦、家政工作人員，也有心理諮詢師、設計師。

談到整理收納日趨流行的原因，韓藝恩認為，一是由於現代社會，不論是個人還是機構，物品都愈來愈多；二是源於人們提升生活質量的需要。

「最具有挑戰性的不是整理工作本身，而是溝通。」37歲的整理收納師樸今花說。客戶在決定捨棄哪些物品時，往往會非常糾結，整理收納師要以科學的方式引導客戶「斷捨離」。

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