比爾‧蓋茲新歡？ 大陸女翻譯回應：此地無瓜

微軟創辦人比爾‧蓋茲與妻子梅琳達‧蓋茲昨宣布離婚，震驚全球。大陸網路自昨天起即瘋傳八卦消息，指長期為比爾‧蓋茲擔任中文翻譯的大陸女孩王喆，與比爾‧蓋茲有不尋常的關係。對此，王喆今日也在微博上回應：「此地無瓜」。

王喆今在微博上澄清，「本來覺得空穴來風會不攻自破，沒想到越傳越瘋。好好的五一假期，能讀多少本書呢，何必把時間浪費在毫無依據的謠言上。」

王喆也說，「感謝大家在過去24小時裡通過私信留言給予我的關心，幫我闢謠的朋友們，希望別因為此事破壞了假期好心情。最後，感謝李東雷老師的文章。無瓜，勿cue。」

據陸媒綜合報導，王喆在2007年獲得楊百翰大學（Brigham Young University）商業/管理經濟學學士學位；從2011年到2013年，在蒙特雷國際研究所學習會議口譯。

王喆擔任口譯員將近9年，2012年9月，她第一次成為蒙特雷國際問題研究所的口譯員。之後，參與了幾次TED會議的活動，這些活動為她的下一個TED職位打開了大門。2013年4月，她以口譯員的身份加入了TED大會，並領導了一個團隊，將TED活動翻譯成中文、法語、德語、日語、韓語、俄語和西班牙語。