影／廣東陽江驚見龍捲風 遊客手機拍攝被捲入

大陸五一長假期旅遊旺季，廣東陽江驚現海上龍捲風，吸引大批沙灘遊客觀看。有人拿出手機拍攝海上龍捲風，不理會保安人員吹哨警告，未料，龍捲風直吹上岸，更把一些人裹挾其中，雜物橫飛，幸好遊客最後都平安。

環球網報導，廣東省陽江市海面突然出現龍捲風，由遠及近撲向岸。岸邊保安人員迅速吹哨，呼喊遊客盡快上岸，但不少遊客仍然佇足拍攝。但龍捲風很快的衝到岸邊，遊客驚呼逃散，有人被龍捲風裹挾其中。慶幸的是，龍捲風力量並非太大，上岸後已迅速衰減，只掀起一片沙塵和毛巾等雜物，就很快消散。

遇到龍捲風，應該如何自救？廣東佛山市氣象局預報科科長鄭啟康建議，盡量躲在結實的房間或者建築物裏面；要以垂直於龍捲風移動的方向跑；盡量往低的地方走，也不要靠近有樹木、電線桿等容易被吹倒的物體旁邊。

龍捲風以外，廣東常見的氣象災害包括颱風、雷雨大風、冰雹、暴雨等。