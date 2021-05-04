五一考古遊 三星堆、成都博館擠爆

三星堆博物館景區管委會產業發展部部長任韌表示，自今年3月三星堆遺址新一輪考古發掘成果公布後，前來參觀的遊客人數便不斷攀升。「五一」小長假前兩日，三星堆博物館累計接待遊客34574人，比2019年同期增長約284.4%。

中新社報導，「五一」小長假進入第三天，位於四川廣漢的三星堆博物館熱度不減。一大早，博物館入口處便排起長隊，綜合館和青銅館內人頭攢動，大批遊客通過文物與古蜀人進行穿越時空對話。

三星堆博物館的火爆景象，只是今年「五一」小長假大陸多地掀起「考古遊」熱潮的縮影。秦始皇帝陵博物院每日限流6.5萬人，被網友調侃「只見人頭不見俑」；北京故宮博物院假期門票早已售罄，為應對客流高峰每天提前半小時開門。「飛豬」平台上，考古、博物館及文化遺址等相關商品預訂量同比增長超15倍。

作為四川另一熱門考古文博遊打卡地，成都博物館人氣持續旺盛，門口等待隊伍蜿蜒成一條長龍。該館「五一」小長假前兩日就迎來約3.5萬人觀展。

西華大學文新學院文化產業管理系主任李釗表示，疫情防控良好促使更多的大陸民眾在五一假期走出家門，而考古發現作為歷史的見證，其自帶的神秘屬性對遊客具有天然的吸引力。在三星堆考古頻繁引起熱議的背景下，出現「考古遊」熱潮並不意外。

大量遊客打卡的同時，也帶火了三星堆博物館的文創產品。其中，「青銅面具」冰淇淋、印有青銅器圖案的口罩等紛紛出圈，熱度十足。

任韌表示，文創產品是讓文物「活起來」的重要載體，目前博物館共有300餘種文創產品。希望藉此讓更多人瞭解三星堆文化，從而彰顯古蜀文明、中華文明魅力。

「特色是旅遊產業的生命力所在，文創IP則是特色的重要組成部分。」李釗表示，考古文博遊作為旅遊產業的細分領域之一，擁有巨大發展潛力。