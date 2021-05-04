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陸「兩棲」青年 已破8000萬人

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

白天站在三尺講台，為學生授業解惑；晚上登上一方舞台，為觀眾獻藝解壓，這就是大陸「85後」青年魏超的「雙棲」人生。

新華社報導，在中國大陸，像魏超這樣在從事主業的同時創業或兼其他副業，有多重職業、身分的「兩棲」青年愈來愈多。清研智庫等機構發布的「2019年兩棲青年金融需求調查研究」報告顯示，中國大陸「兩棲青年」規模已經突破8000萬人。

新華社客戶端近日發起「你會選擇做『兩棲青年』嗎」的投票，結果顯示，49.5%的參與投票者選擇「會，讓人生多一些可能」。

「我不執著在劇場賺錢，就是喜歡說相聲、快板，逗樂了觀眾，我特別開心。」從小就喜歡曲藝的魏超說，希望能在教師的崗位上教書育人、發光發熱，而晚上登台演出讓他的生活更加豐富精彩，而且相聲和語文教學在很多方面能夠互相促進。

1994年出生的山西青年原熠龍是一名移民管理警察，在完成日常繁重的邊檢業務工作之餘，他還組建樂隊、上街公益路演，為興趣和理想闢出一片「自留地」。

杭州姑娘小換1994年出生，從英國讀完研究生返回大陸工作已近3年，是一家互聯網公司的產品經理。工作之餘，她利用本職工作攢下的積蓄，成立了一家攝影工作室。「這次創業更像是一次圓夢吧。我想在夢想和現實之間尋找一個平衡點。」小換說道。

中國社科院人口與勞動經濟研究所勞動與就業研究室主任曲玥表示，新一代青年生長於社會經濟平穩快速發展的時期，他們更加追求遵從自身個性的較為自由多樣的生活方式。「兩棲青年」現象是經濟社會發展步入更高階段的一種表現，體現出更加包容的社會氛圍。但這也給勞動關係的規範帶來更多的複雜性，相關的市場規範和監管應該跟上。

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