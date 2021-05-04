台鄉建團隊赴福建 助力鄉村振興

「五一」期間，福建平潭島上的北港村，熙熙攘攘的遊客們忙著拍照賞玩。來自台灣的青年創業者蘇奕儒說，「很多遊客都來這裡體驗充滿台灣元素的民宿和特色小吃，這幾天民宿都是滿客。」

新華社報導，北港村是一個傳統的小漁村，全村400多戶，絕大多數青壯年外出打工。幾年前，台灣創業團隊的入駐，讓這個小村莊煥發出新生機。

2015年，蘇奕儒和同伴入駐北港村，租下了幾棟老房子，開始了設計、施工和裝修。如今，集合了民宿、餐廳和文創空間的藝術聚落成為當地旅遊的一張新名片。

和蘇奕儒一樣，有不少台灣青年創業者到福建發展。數據顯示，截至目前，福建累計引進82個台灣建築師團隊、300多名台灣鄉建鄉創人才，參與該省35個縣的165個村莊的建設。

來自台灣的李佩珍團隊，進駐廈門市海滄區青礁村院前社，吸引50多位兩岸青年聯合成立濟生緣合作社，開發鳳梨酥館、麵包館、陶藝館等旅遊項目，建成綠色文化創意產業基地、親子教育體驗基地。

如今，青礁村已變身為閩台生態文化村，遊人絡繹不絕。「我們將台灣社區的營造理念及工作技法傳授給當地村民，收穫的是村莊的改變。希望看到更多的村莊越來越好。」李佩珍說。

「我們的目標是用設計點亮鄉村，把他鄉變成故鄉，讓遊人成為家人。」已扎根福建6年多的台灣建築師張欣頤，自2014年起率團隊與村民共同開發建設「耕讀李家」景區，把三明市泰寧縣默默無聞的際溪村打造成了遠近聞名的美麗鄉村。

福建省住房和城鄉建設廳相關官員表示，福建率先聘請台灣青年專業人才擔任社區營造師，首創「兩岸建築師聯合駐村計畫」，為台灣青年提供施展才華的舞台和創業就業的空間，也為鄉村振興注入新的活力。