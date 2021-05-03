7歲男童「意外斷臂」父急求助 待飛航班折返機場協助送醫

上周五（30日），原定由新疆和田市飛往烏魯木齊的南方航空尾班機，已在跑道上準備滑行起飛，隨後卻折返登機口，重新開門讓人登機。原來，一名7歲男童因意外斷臂，急需前往烏魯木齊做手術，否則將錯過黃金救治時間。幸而，男童的接臂手術成功，目前病情穩定，斷臂通血正常。

南航CZ6820是上周五最後一班由新疆和田市飛往烏魯木齊的航班，當晚11時42分已推出登機橋，準備滑行起飛，一行3人的旅客卻在候機樓向南航和田營業處求助。經了解，一名7歲男童因手臂被拖拉機絞斷，需緊急前往烏魯木齊接受接臂手術。

由於手術需在6小時內完成，否則細胞壞死後將無法治療，男童父親於是向南航工作人員求助，希望能乘坐該航班。經多方協調，南航向機組下達「滑迴廊橋（登機橋），二次開門」的決定。在飛機折返停機位的同時，機組人員立即協調旅客預留空間，準備好冰塊等物品，和田營業處則為旅客出好機票，機場方面辦理其他手續。最終，機組人員僅花15分鐘就為男童等人登機，隨即起飛。

機組人員安排專人照看男童，觀察輸液狀況。因為注射了鎮定劑，又必須保持清醒，機組人員需要一邊用濕毛巾為男童擦拭，一邊鼓勵道：「寶貝別睡，你好勇敢，一定不要睡覺哦」。同時，機上一名醫生旅客協助觀察情況，而機組人員更湊錢給男童父親應急。

航班起飛後，遠在烏魯木齊的南航GOC（現場運行中心）的值班人員，立即與烏魯木齊機場就航班落地時間和停機位作出協調，最終決定機場延遲20分鐘關閉，等待航班落地到位，並將停機位由原計劃的145號協調至103號，緊鄰一號道口，確保男童下機後能以最短時間前往自治區中醫院就醫。

5月1日凌晨1時36分，航班順利抵達烏魯木齊機場，男童一行三人優先下機，立即登上救護車前往醫院。家屬稱，男童於凌晨2時10分抵達醫院，手術團隊已準備好。經一系列檢查，男童在凌晨3時進入手術室開始手術麻醉、吻合靜脈、接通血管神經、肌肉有序縫合等，最終歷時3小時接回斷臂。

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文章授權轉載自《香港01》