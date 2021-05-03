大陸多城發暴雨藍色預警 重慶31航班被迫轉機場降落

5月2日晚，重慶出現特大雷暴雨天氣。自2日晚22時22分起，重慶氣象台連發9條強天氣警報。重慶江北機場31個航班臨時備降其他機場，部分航班被取消。現場畫面顯示，市區車輛在大量積水中穿行，一輛計程車被淹僅露出車頂。重慶氣象部門預警，強降水可能誘發山體滑坡、泥石流，當地要注意防範。

據中新社，五一長假期間，大陸多地迎來惡劣的暴風雨天氣。大陸中央氣象台2日晚發出今年首個暴雨藍色預警，持續至3日仍生效，並於早上啟動4級應急響應。四川盆地、華南中南部過去一天出現暴雨和強對流天氣，其中廣東茂名局部地區出現268毫米的特大暴雨。

預警指出，湖南、江西、湖北、安徽及貴州周一是降雨的核心區域，4日則輪到福建、廣東、廣西及湖南南部。當局預計周一早上8時至周二早上8時，四川南部、重慶東南部、貴州東部和南部、河南東南部、湖北南部和中東部、湖南中北部和西南部、江西北部、安徽中南部、江蘇南部、廣西北部、廣東北部等地出現大雨以至暴雨，其中湖北東南部、湖南東北部和西南部局部地區雨量達100至130毫米，上述部分地區亦會出現雷暴大風、冰雹等強對流天氣。

當局預計，截至周一晚上8時的24小時內，湖南西北部等地的部分地區發生地質災害的氣象風險較高，呼籲當地居民注意防範暴雨引發的山泥傾瀉及洪水等，尤其是地質災害隱患地點一帶。沙塵暴藍色預警亦持續，受冷空氣大風影響，截至周一晚上8時的24小時內，新疆東部和南疆盆地、甘肅中西部、內蒙古中西部、寧夏、陝西北部、山西西北部、河北西北部等地料有揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地、內蒙古西部、寧夏中部的部分地區料出現沙塵暴。