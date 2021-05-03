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大陸暴雨藍色預警下 重慶車輛被淹僅露車頂
今年五一假期，大陸大部分地區在晴朗升溫中開場，但昨天下午，大陸中央氣象台發布2021年首個暴雨藍色預警。從5月2日夜間開始，大陸南方新一輪大範圍降雨來襲。大陸多地大風、沙塵、降溫也將上演。
據星島網，據大陸中央氣象台網站，預計5月3日下午2時至4日下午2時，廣西中北部、貴州東南部、湖南中南部、江西中西部、湖北東南部、安徽南部等地的部分地區將有8-10級、局地11級雷暴大風或冰雹天氣；安徽南部、湖北東部、江西中北部、湖南、貴州東南部、廣西中北部、廣東西部等地的部分地區將有短時強降水天氣，小時雨量20-50毫米，局地可超過60毫米。
在四川重慶，5月2日晚出現特大雷暴雨天氣。自昨晚10時22分起，重慶氣象台連發9條強天氣警報。重慶江北機場31個航班臨時備降其他機場，部分航班被取消。現場畫面顯示，重慶市區出現嚴重水浸，車輛在大量積水中穿行，一輛的士被淹得僅露出車頂。有大陸網民驚呼：「像在划船」。
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