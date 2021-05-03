大陸暴雨藍色預警下 重慶車輛被淹僅露車頂

建川博物館館長樊建川日前發布一條關於「豬堅強」身體已經很不好的微博後，一時間，關於豬堅強的身體情況的猜測多了起來，諸如「建川博物館工作人員準備為豬堅強安樂死」；「豬堅強已經到了生命最後一程」；「豬堅強只有兩天就要走了」此類謠傳四起。

2021-05-03 14:22