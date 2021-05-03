廣東「跨省遊」迎二輪高峰 五一出遊熱潮料延至9日

大陸「五一」假期出遊持續火爆。廣鐵及廣東旅行社業界透露，「五一」假期跨省遊主要集中在廣西、貴州、雲南、北京、湖南等地，「五一」假期成為今年首個跨省旅遊高峰。預計二次「省內遊」和錯峰「跨省遊」出遊客流疊加，假期中後段（5月3、4日）旅遊市場還將迎來第二輪出遊高峰，整個假期出遊熱潮預計將延長至5月9日。

據香港文匯網，在大陸客流最大的高鐵站廣州南站，旅遊「包列」持續出發，200名遊客便搭乘前往廣西崇左的「包列」。廣鐵及旅行社業界透露，「五一」假期首日大陸旅遊市場出現了今年首個跨省出遊高峰，「高鐵團」與「飛機團」出遊人數占比約為7:3。其中，高鐵團方面，崇左、貴陽、桂林、長沙為主流方向；北京、新疆、西藏、重慶、成都等中長線目的地假期最受市民歡迎。

據了解，「五一」假期期間的機票、酒店住宿均出現「量價齊升」的情況，出遊成本高於2019年同期水準，仍無阻民眾出遊熱情。出境遊受限，中高端旅遊消費回流，私密、個性、小眾的「一家一團」、「譽」系列深度輕奢旅遊產品訂單量增長顯著。

同時，壓抑多時的親子出遊需求，在「五一」假期也迎來久違的出遊高峰。以廣西崇左旅遊包列為例，親子家庭出遊占比近3成。

據廣鐵提供最新數據，5月2日廣鐵發送旅客220萬人次，同比2019年增長28.1萬人次，增幅14.6%。其中，廣州南站發送旅客39.8萬人次，深圳北站發送旅客25.2萬人次，長沙南站發送旅客15.8萬人次，鐵路客流保持高位運行。

廣鐵表示，將持續增加熱門方向運力，滿足旅客探親、旅遊等出行需求。其中僅2日廣鐵便安排加開高鐵動車組列車143列、普速列車63列，主要是廣東地區去往潮汕、湛江、長沙、岳陽、懷化等方向。