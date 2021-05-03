8台青 獲頒福建青年五四獎

繼在閩台胞馬彥斌獲福建省五一勞動獎章榮譽稱號後，包括皮膚傳染性疾病主治醫師陳柏叡、茶人曾冠穎、音樂教育業者南靜恩等八名台灣青年，獲得第十八屆福建青年五四獎章。

中新社報導，對此次獲評福建青年五四獎章，陳柏叡說：「在人生最重要的階段，我很慶幸自己選擇了到大陸求學和工作。」

陳柏叡是福州市首位事業單位招聘的台灣籍博士研究生，診治患者達十萬餘人，「這意味著我們能和本地正式職工享受同等的獎金待遇，以及培訓升遷機會。」陳柏叡說。

曾冠穎到大陸已17年，而其家族在大陸的奮鬥史則可追溯到他的爺爺、爸爸兩代，三代人接力在長泰打拚，從最初種植台灣水果，到現在種植台灣茶。曾冠穎看到祖父開墾荒山的辛苦，見證父親進行產業轉型的努力。

面對大陸電商產業的機遇，2015年，曾冠穎以台灣的「東方美人茶」為基礎，創立電商特供品牌「雅席敬品」，在兩岸打開銷路。隨著創業路愈走愈順利，他常以自己創業故事鼓勵在台灣朋友，到大陸就業、創業。

得知獲評福建青年五四獎章的消息時，曾冠穎正在漳州市長泰縣的茶山上採摘茶青。接下來，他希望做一個茶文創基地，為台灣從事茶業、農業文創行業的青年到大陸發展搭建一個平台。

南靜恩創立了福州首家真人網絡在線音樂教育直播課，已完成七萬多堂的雲端課程，學生遍布上海、天津、廈門、南昌、東莞、長沙、珠海等城市。她說，「我們也跟上5G時代，一同與時俱進，在互聯網課程當中，繼續開拓創新。」