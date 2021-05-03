8台青 獲頒福建青年五四獎

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

繼在閩台胞馬彥斌獲福建省五一勞動獎章榮譽稱號後，包括皮膚傳染性疾病主治醫師陳柏叡、茶人曾冠穎、音樂教育業者南靜恩等八名台灣青年，獲得第十八屆福建青年五四獎章。

中新社報導，對此次獲評福建青年五四獎章，陳柏叡說：「在人生最重要的階段，我很慶幸自己選擇了到大陸求學和工作。」

陳柏叡是福州市首位事業單位招聘的台灣籍博士研究生，診治患者達十萬餘人，「這意味著我們能和本地正式職工享受同等的獎金待遇，以及培訓升遷機會。」陳柏叡說。

曾冠穎到大陸已17年，而其家族在大陸的奮鬥史則可追溯到他的爺爺、爸爸兩代，三代人接力在長泰打拚，從最初種植台灣水果，到現在種植台灣茶。曾冠穎看到祖父開墾荒山的辛苦，見證父親進行產業轉型的努力。

面對大陸電商產業的機遇，2015年，曾冠穎以台灣的「東方美人茶」為基礎，創立電商特供品牌「雅席敬品」，在兩岸打開銷路。隨著創業路愈走愈順利，他常以自己創業故事鼓勵在台灣朋友，到大陸就業、創業。

得知獲評福建青年五四獎章的消息時，曾冠穎正在漳州市長泰縣的茶山上採摘茶青。接下來，他希望做一個茶文創基地，為台灣從事茶業、農業文創行業的青年到大陸發展搭建一個平台。

南靜恩創立了福州首家真人網絡在線音樂教育直播課，已完成七萬多堂的雲端課程，學生遍布上海、天津、廈門、南昌、東莞、長沙、珠海等城市。她說，「我們也跟上5G時代，一同與時俱進，在互聯網課程當中，繼續開拓創新。」

青年 福建 創業

延伸閱讀

大陸網友不滿福建放寬對台檢疫措施 當局關掉微博評論

大陸海釣船越界 船上15人被澎湖海巡隊帶回馬公港

重拍韓片正夯？許光漢新片大陸票房贏郭富城、古天樂！

印度首位台籍幹部染疫亡 曾接種大陸疫苗

相關新聞

數萬人塞爆北京西站 民怨炸鍋

今年大陸五一假期被稱為「史上最擠」，假期首日不但各大景區人山人海，還有數萬名旅客滯留於北京西站，引發民怨，連大陸官媒都直...

兩岸微流行／區塊鏈養豬 機器人巡檢

5G、機器人、區塊鏈能運用在哪類高科技產業？答案是，養豬。

引江濟淮淠河總幹渠渡槽 通水

5月1日11時許，隨著淠河總幹渠水緩緩流進引江濟淮淠河總幹渠渡槽，標誌著世界最大跨度通水通航鋼結構渡槽—引江濟淮淠河總幹...

迎五一 動漫大巡遊

五一假期，浙江省杭州市餘杭區徑山鎮的千畝繽紛花海內開啟豐富多彩的動漫嘉年華。

台師改造村莊 獲福建五一勞動獎

「來到福州四年，我自己覺得做出的成績是非常有限的。」獲頒2021年福建省五一勞動獎章的台籍教師馬彥彬受訪時說，「但我相信...

8台青 獲頒福建青年五四獎

繼在閩台胞馬彥斌獲福建省五一勞動獎章榮譽稱號後，包括皮膚傳染性疾病主治醫師陳柏叡、茶人曾冠穎、音樂教育業者南靜恩等八名台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。