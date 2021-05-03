台師改造村莊 獲福建五一勞動獎

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「來到福州四年，我自己覺得做出的成績是非常有限的。」獲頒2021年福建省五一勞動獎章的台籍教師馬彥彬受訪時說，「但我相信這個獎項，是肯定台胞對這片土地的付出，會鼓舞和我一樣希望在這裡生活更長時間、有更多發展的台胞。」

中新社報導，2017年，曾任台灣逢甲大學校長特別助理、秘書長、公共政策研究所所長等職務的馬彥彬，跨海應邀到希望引進台灣經驗的陽光學院任教。

在陽光學院，馬彥彬承擔了創新創業教育學院的課程設計、師資培育和創業孵化，主持成立兩岸融合發展研究院。同樣在2017年，福州市台胞台協成立人才委員會，馬彥彬擔任主委。

馬彥彬自2020年初起，邀請大陸高校的台籍教師和台灣設計師組成設計團隊，進駐福州永泰縣同安鎮，開始參與尾林村、西安村、嵐口村美麗鄉村建設。為更好地服務於美麗鄉村建設，馬彥彬辭去陽光學院創新創業教育學院院長職務，只擔任教學工作。

「我的一些改造村莊的理念，在課堂上經過梳理後，可更有效地說服村民們接受。」馬彥彬解釋道，「而我在村子裡推動一些改變的實際結果，不管是成功還是失敗，都成為我在課堂上的案例，形成良性循環。」

馬彥彬感覺到，參與永泰縣同安鎮三個村莊的美麗鄉村建設之後，在課堂上講課時，學生聽得比以前更專注了。

「因為我講的都是真實案例，學生裡有永泰人，甚至會主動地告訴我一些我不知道的事情。」馬彥彬說，「所以我鼓勵台灣老師做這件事情，這與教學並不是互相矛盾的，而是可以互補。」

暑假裡，馬彥彬也會把學生帶到村莊進行社會實踐。在馬彥彬看來，鄉村振興，是兩岸融合發展的新載體。大陸現在更積極、更深刻地要做鄉村振興，台灣經驗正好可以派上用場。

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