引江濟淮淠河總幹渠渡槽 通水

5月1日11時許，隨著淠河總幹渠水緩緩流進引江濟淮淠河總幹渠渡槽，標誌著世界最大跨度通水通航鋼結構渡槽—引江濟淮淠河總幹渠渡槽充水試驗成功，正式通水並具備通航條件。

中新社報導，引江濟淮工程淠河總幹渠鋼渡槽位於安徽省肥西縣高店鄉境內，於2018年12月開工建設，由中國鐵建大橋局和中國中鐵四局承建。

據中國鐵建大橋局引江濟淮項目技術負責人張福強指出，引江濟淮工程淠河總幹渠鋼渡槽總長350公尺，分左右兩幅，其中鋼渡槽全長246公尺，總用鋼量達2.1萬噸；設計流量150立方公尺每秒，設計水深4公尺，為Ⅵ級航道，通行100噸級船舶。

張福強說，作為引江濟淮工程的重難點，淠河總幹渠鋼渡槽橋跨布置採用68公尺+110公尺+68公尺的三跨鋼結構桁架式梁拱組合設計，主跨達110公尺，是目前世界上單跨最大的鋼結構通水通航渡槽。渡槽下部為引江濟淮Ⅱ級航道，兩航道高差大約30公尺。

引江濟淮工程是中國大陸確定的172項節水供水重大水利工程之一，是安徽省基礎設施建設「一號工程」，於2016年底開工建設。工程建設對有效緩解淮河流域水資源短缺、溝通江淮航運、改善巢湖及淮河流域生態環境、推動區域協調發展具有重要意義。

引江濟淮工程供水範圍涵蓋安徽省12市和河南省2市，共55個區縣，工程估算總投資逾900億元人民幣，總工期72個月。其中，安徽段輸水線路長587.4公里，概算總投資超875億元人民幣。

安徽省發展改革委相關官員表示，引江濟淮工程新開闢的江淮運河航道將成為淮河水系的另一條通江達海航線，可縮短淮河中游至長江中下游數百公里的水運航線，並與沙潁河、合裕線、蕪申運河等航道聯通，形成中國大陸第二條綿延上千公里的南北大運河，是安徽加快融入長三角一體化的重要基礎設施。