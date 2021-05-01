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1.5億隻毛毛蟲羽化成蝶！雲南預告520將現「蝴蝶大爆發」
雲南苗族瑤族傣族自治縣金平，今年520後紅河蝴蝶穀將出現十年來最大規模的蝴蝶爆發，預計將有1.5億隻以上的毛毛蟲羽化成蝶。
人民日報報導，蝴蝶大爆發奇觀在全世界只有兩處可見，除了雲南，就是墨西哥。
據金平—中國紅河蝴蝶穀管理局監測，今年首批化羽成蝶的時間為5月20日左右，大爆發的高峰期大約在5月25日至6月10日。經統計，今年蝴蝶爆發點將有5個，其中可觀賞的爆發點有馬拐塘、普家寨、牛場坪3處，預計蝴蝶爆發的總數可以達到1.5億隻以上。
雲南網報導，紅河蝴蝶穀內蝴蝶大爆發是指在每年的5月至6月份箭環蝶在短時間內大量集中羽化成蝶，在山林間、小溪邊、山林小路上大量紮堆及漫天飛舞形成一個生物活動的大奇觀。值得一提的是，監測顯示，今年將是從2010年開展對箭環蝶數量監測以來，10年來爆發數量最多的一年，最壯觀的一年。
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