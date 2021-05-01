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五一黃金周首日湧出遊潮 大陸各處「很擠、很貴」

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
五一首日旅客大潮擠爆濟南長途總站，文化和旅遊部公佈，五一假期首日遊客總人數約2319.7萬人次，旅遊收入約人民幣97.7億元。圖／其魯晚報
五一首日旅客大潮擠爆濟南長途總站，文化和旅遊部公佈，五一假期首日遊客總人數約2319.7萬人次，旅遊收入約人民幣97.7億元。圖／其魯晚報

大陸五一黃金周，五天小長假首日湧現出遊潮，民眾反映「很擠、很貴」，包括北京故宮、八達嶺長城、杭州西湖等知名景區人潮爆滿，文旅部初估假期首日出遊總人數2319.7萬人次，旅遊收入約人民幣97.7億元。

北京晚報報導，今日五一假期首日，北京故宮博物院提前半小時開門，但上萬名遊客瞬間湧入，，不少遊客漢服打扮，儘管日限流3萬人，但故宮到處人潮摩肩擦踵，5天假期門票早已全部售罄。

八達嶺長城景區一早就发布遊客流量红色预警，5月1日、2日、3日網路購票遊客人數已達4.875萬人次，達到疫情防控最大限制遊客量。

杭州城區一早交警監控系統就顯示堵成最嚴重的「豬肝紅」，車輛幾乎寸步難行，尤其西湖景區道路嚴重擁堵。

文化和旅遊部公佈，五一假期首日遊客總人數約2319.7萬人次，旅遊收入約人民幣97.7億元。

人多擁擠，也帶動消費熱潮，不過，遊客荷包今年也大失血。西安雲和夜泊酒店稱，五一期間價格較高，平時售價在人民幣400元的大床房，現售價887元。據去哪兒網發佈五一假期酒店預訂情況，熱門網紅城市西安酒店價格上漲112%，長沙酒店價格上漲34%，珠海酒店價格上漲32%。

遊客反映，「快捷酒店都要成我住不起的樣子了」，也有遊客被上漲十倍的房價嚇壞了「廈門人民幣200多元的酒店，到五一就得快2000元。漲的也太離譜了，出來玩一趟錢都花在住宿了。」

據攜程披露，2021年五一假期住宿訂單量比2019年同期增加43%，高星酒店已經一房難求，價格隨之水漲船高。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔認為，五一的旅遊消費明顯增長，原因在於大量抑制的出行需求沒有得到釋放。蘭翔稱，雖然清明連假很多旅客探親、出遊，但受限於假期時長，大部分旅客還是會選擇在五一假期出行。

五一假期首日北京故宫遊客爆满。圖／北京晚報
五一假期首日北京故宫遊客爆满。圖／北京晚報

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