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鄭爽20億天價片酬「陰陽合同」逃稅 恐吃7年牢飯加數億罰金

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
鄭爽恐吃7年牢飯加數億罰金。圖源：21世紀經濟報導
鄭爽恐吃7年牢飯加數億罰金。圖源：21世紀經濟報導

大陸高人氣流量的偶像明星鄭爽，拍《倩女幽魂》拿人民幣1.6億元〈約新台幣20億元〉天價片酬，被曝是簽「陰陽合同」，拆分收入偷逃稅。上海市稅務局和北京市廣電局已啟動調查核實。律師指，鄭爽已不是初犯，「以她所涉及的金額來看，判到最高7年的刑罰機率很大。」

21世紀經濟報導，知名律師、北京市京師律師事務所創始合夥人封躍平分析，據張恒爆料，鄭爽在范冰冰風波之後，曾經補稅了一次，那麼鄭爽就不是初犯。

律師分析，鄭爽如果不是初犯，除了要補稅和繳罰金之外，以她所涉及的金額來看，判到最高7年的刑罰概率很大。同時，也會加罰數億罰金。

不過，爆料鄭爽陰陽合同的張恒也無法置身事外，因為張恒當時作為鄭爽經紀人，可能就是實際操作者，相對鄭爽來說，張恒的責任可能比鄭爽更大，刑罰恐參考范冰冰經紀人前例。

此外，鄭爽父母也是事件參與者，而最後要確認誰是主犯，還需要調查。

鄭爽偷逃稅風波延燒，中國電影家協會就此發聲，痛批鄭爽違法失德，也警告演員應當多下苦功、多練真功，用好的作品回報大眾，而不是投機取巧、急功近利、以身試法，誤導社會風氣。

大陸官媒人民日報也發聲：令不可破、法不可違、人要做好，倘若觸及並違反限薪令，無疑是在玩火自焚，拿到手的畸高片酬不僅燙手而且一定會燙傷。

報導指，截至目前調查仍在進行中，相信會有一個全面嚴肅的調查結果，會給公眾和社會一個權威合理的交待，會借此上好一堂公民履行納稅義務的法治課。

律師 北京 鄭爽

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