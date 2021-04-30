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偷盜197件女性內衣創作《197》竟入選中國SAP藝術大獎

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
入選中國SAP藝術大獎的《197》，除了被揭偷盜，也引發「內衣雜陳，算不算藝術？」的爭議。圖源：新京報
入選中國SAP藝術大獎的《197》，除了被揭偷盜，也引發「內衣雜陳，算不算藝術？」的爭議。圖源：新京報

發源自英國，首度在中國大陸舉辦的中國SAP（THE SIGNATURE ART PRIZE CHINA）藝術大獎，被踢爆入圍的《197》作品，是藝術家張明信疑似在2年內以「非正常方式」獲取197件女性內衣，換句話說，他把偷盜的女性內衣做成藝術品公開展示。

爆料一出，引發投票支持的網友眾怒，「藝術大獎的作品竟然以偷盜女性內衣為主題，這讓我們感到憤怒、羞恥……」

新京報報導，涉偷盜爭議的《197》，是將197件顏色各異的女性內衣雜亂無章地堆放在桌子上，作品命名《197》。除了被揭偷盜，也引發「內衣雜陳，算不算藝術？」的爭議。

SAP藝術大獎創始於英國，主要是鼓勵新興藝術家進行標誌性風格的原創，是國際重要的當代藝術年度評選。2020年首度進入中國大陸，旨在挖掘更多中國優秀且有獨特風格的青年藝術家。

新京報接獲秘密證人爆料，指入圍藝術大獎的作品《197》，創作者張明信是在2年內以「非正常方式」獲取197件女性內衣，還提供有一條時長47秒的197件內衣被以「非正常方式」獲取時的視頻記錄。

中國SAP藝術大獎目前正持續就入圍的參賽品進行網路民意評選，截至4月29日的點讚資料對比，《197》在所有參賽的170個作品中已排名第4位。

不過，爆出偷盜醜聞後，主辦方立即將《197》下架，北京市朝陽分局警方也緊急介入調查。

北京市京師律師事務所鐘蘭安律師表示，張明信如果有3次以上的入室盜竊行為，則涉嫌構成盜竊罪。在該事件中，張明信將內衣公開展覽，並公開47秒的盜竊視頻以及邀請他人為自己盜竊行為拍視頻等情節，都可能成為盜竊罪的加重情節。

專家還表示，主辦方ARTCLOUD公司在此次事件中是否觸犯法律取決於公司是否知情。若涉事平臺在群眾舉報後仍置之不理，則觸犯了法律；如果平臺選擇在舉報後刪除連結等操作，則不用承擔法律責任。

入選中國SAP藝術大獎的《197》被揭偷盜，網友眾怒。圖源：新京報
入選中國SAP藝術大獎的《197》被揭偷盜，網友眾怒。圖源：新京報

藝術家 北京

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