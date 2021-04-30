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大陸水上高速路建成 沿江區域GDP將增長450億元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸交通運輸部新聞發言人孫文劍29日在記者會披露，長江幹線武漢至安慶段6公尺水深航道整治工程全面投運後，一條「暢行鄂贛皖，通達江浙滬」的「水上高速路」建成，以後萬噸級船舶可以從長江入海口直達武漢市，它將大大賦能武漢及長江沿岸的經濟發展。

中新社報導，上月末，長江幹線武漢至安慶段6公尺水深航道整治工程全面竣工，投入試運行。孫文劍透露一組數據：武安段建成後，年貨運量將達5.6億噸，相當於大概15條高速公路的貨運量，每年還將新增5000萬噸的貨運量，相當於每年為湖北新增500公里的高速公路。跨越3省7市的武漢到安慶段工程投運後，將拉動沿江區域GDP增長逾450億元（人民幣，下同）。

孫文劍透露，武安段6公尺水深工程起於湖北省武漢市天興洲，止於安徽省安慶市皖河口，全長386.5公里，建設標準為航道水深6公尺，航寬200公尺，部分重點礙航灘段航寬不低於110公尺。工程總投資37.44億元，總工期42個月。工程於2018年10月開工建設，於2021年3月交工驗收。

武漢 高速公路 人民幣

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