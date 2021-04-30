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首季度完成5792億元 陸交通固定資產投資增長52.8%
大陸交通運輸部29日披露，今年一季度，大陸交通固定資產投資完成5792億元（人民幣，下同），比2020年同期增長52.8%、比2019年同期增長18.5%。今年一季度，公路水路完成投資4597億元，比2020年同期增長60.1%，比2019年同期增長23.5%，完成全年1.8兆元投資目標任務的25.5%。
中新社報導，大陸交通運輸部發言人孫文劍29日在記者會上表示，交通固定資產投資持續增長，時序進度為近五年最好。
他表示，營業性客運仍處於恢復階段。今年一季度，完成社會營業性客運量19.9億人次，比2020年同期增長7.8%，比2019年同期下降55.1%。全大陸36個中心城市完成公共交通客運量122.2億人次，比2020年同期增長81.4%，比2019年同期下降22.1%。
從結構看，高品質、高效率的出行增多，鐵路、民航客運量占全社會營業性客運量的比重持續提高、軌道交通客運量占城市公共交通客運量的比重也持續走高，高速公路小客車流量增長較為明顯。
此外，貨運量增速已基本恢復至疫情前水平。一季度，完成營業性貨運量111億噸，比2020年同期增長42%，比2019年同期增長15.8%。快遞業務量持續高速增長，完成219億件，比2020年同期增長75%，比2019年同期也增長了80.6%。
孫文劍強調，港口的貨物吞吐量保持較快的增長。一季度，完成港口的貨物吞吐量35.7億噸，比2020年同期增長了18.8%，比2019年同期增長了13.4%。
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