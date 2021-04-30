春季以來 陸北方沙塵日數近10年最多

大陸國家氣候中心副主任賈小龍29日表示，今年春季以來，北方沙塵日數為近10年來同期最多，強沙塵暴較常年偏多。

中新社報導，賈小龍在中國大陸氣象局記者會指出，今年春季以來，中國大陸北方平均揚沙及以上等級沙塵日數共1.7天，為2011年以來同期最多。今年春季以來，北方共發生5次沙塵天氣（揚沙及以上等級），其中沙塵暴3次，強沙塵暴2次，較常年同期（1.1次）略偏多。2021年3月沙塵天氣強度偏強。

談到今春沙塵暴的成因，賈小龍表示，一是近期蒙古國以及中國大陸西北地區氣溫明顯偏高，去年冬季至春季前期，蒙古國大部和中國大陸西北地區大部降水量較常年同期偏少，大範圍裸露的地表為沙塵天氣的產生提供了沙源條件。二是3月中旬以來，蒙古氣旋發生發展並快速東移，亞洲中緯度環流出現階段性經向環流，蒙古和中國大陸西北地區及華北地區中低層均受到偏西北風異常的影響，為沙塵從源地向東南方向的輸送提供有利的動力條件，影響中國大陸北方地區。

賈小龍預計，5月分，中國大陸西北地區大部至內蒙古西部降水偏少，氣溫偏高，冷空氣階段性活躍，北方地區仍可能發生沙塵天氣，要注意沙塵天氣對生產生活的影響。

今年春季，除沙塵天氣偏多，中國大陸南方乾旱也在持續，極端天氣多。

賈小龍表示，全球氣候變暖背景下，未來極端天氣氣候引發的災害將趨多趨強，高溫、洪澇、乾旱等災害風險加劇，預計到2024年前後將至少有一半以上的夏季可能出現長時間高溫熱浪，到本世紀末高溫熱浪的數量可能增加3倍，全球氣候變暖及極端氣候事件多發對糧食生產、水資源、生態系統等產生重要影響。