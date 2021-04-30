上海發力 打造五個獨立節點新城

面向「十四五」，上海要加快形成「中心輻射、兩翼齊飛、新城發力、南北轉型」空間新格局。上海市政府參事、同濟大學建築與城市規劃學院教授唐子來說，「新城之新，新在發力」。

中新社報導，今年上海政府工作報告提出，要把嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯五個新城，打造成獨立的綜合性節點城市。上海市政府決策諮詢特聘專家、同濟大學建築與城市規劃學院教授伍江表示，上海作為超大型城市，很早就意識到要走多中心發展路徑。

何謂「獨立」？伍江指出，五個新城目前常住人口規模在30萬到75萬之間，而遠景目標要達到100萬左右。「這麼大的常住人口規模無論放到世界上任何地方，都是一個大的城市，因此五個新城必須要有自我能够支撐的獨立完整、且是高水平的公共服務體系」。

這就意味著，從交通到住房，從醫療到教育，五個新城要獨立，公共服務必須強起來。住在這裡的人，不用碰到大事就往中心城區跑，家門口就能解決。「五個新城功能必須是綜合的，其建設一定要改變目前過度依附中心城區現狀。」伍江說。

對上海而言，如果將視線投向整個長三角，五個新城就是紐帶，是融入服務長三角的前沿陣地。「五個新城的獨立是相對的，五個新城承擔的節點功能，就是要產生一種特殊的網絡，而這個網絡包含新城與上海中心城、新城與新城、新城與長三角40個城市之間的關係。」上海社會科學院城市與人口發展研究所區域經濟研究室主任李健表示。

據各個新城最新發布的「十四五」規劃建設行動方案，五個新城在產業發展方面各有各的王牌，各有各的側重：嘉定新城主打「國際汽車智慧城」、青浦新城將建成「長三角數字幹線」、松江新城突出「G60科創走廊」、奉賢新城打造「東方美谷」、南匯新城推進「數聯智造」名園建設。

唐子來認為，五個新城並非白紙一張，其產業發展要跟原來的產業基礎有關，要在原先基礎進行產業價值渠道提升。