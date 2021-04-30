大陸「五一」假期 客運量估2.65億人次

大陸交通運輸部29日披露，今年「五一」假期預計全大陸客運量將達2.65億人次，每日客運量將達5300萬人次。客流總量上升接近2019年水平；比2020年同期上升120.1%。

此外，中國國家鐵路集團有限公司披露，鐵路「五一」假期運輸29日啟動，自4月29日至5月6日，鐵路預計發送旅客1.06億人次，與2019年同比增長0.8%。其中，最高峰日5月1日預計發送旅客逾1700萬人次。從12306售票情況看，補償式探親、旅遊觀光等客流交織，客流將呈現假期頭尾長途多、中間短途多、總體高位運行的特徵。

中新社報導，大陸交通運輸部發言人孫文劍指出，從時間分布來看，客流呈現「兩頭高、中間低」的態勢。出發的客流將集中在假期首日，大陸交通運輸部預計，假期首日的客流高峰將達5790萬人次，比2020年（2684萬人次）上升115%，比2019年（5461萬人次）也上升了6.0%；返程客流集中在假期最後一日，規模稍低於首日。

大陸交通運輸部預計，「五一」假期全大陸高速公路有幾個路段易發生擁堵緩行：G1京哈高速河北唐山段，G4京港澳高速河南新鄉、鄭州段，G15瀋海高速江蘇南通、蘇州段，廣東深圳段等。

孫文劍稱，從空間分布來看，中心城市與部分中小城市出行需求較大。從第三方平台「五一」假期旅遊產品預訂情況看，約七成用戶選擇跨省出行。租車訂單量較2019年增幅126%，且九成訂單也是跨省出行。

根據大陸國務院有關通知，2021年五一假期，大陸收費公路繼續免收小型客車通行費，具體範圍是7座及以下（含7座）小型客車，具體免費時段為：5月1日0時至5月5日24時。普通收費公路以車輛通過收費站收費車道的時間為準，高速公路以車輛駛離出口收費車道的時間為準。

大陸交通運輸部預計，五一假期首日，汽車流量有望破6000萬輛，達到歷史新高。大陸高速公路網日均流量將達5250萬至5450萬輛。