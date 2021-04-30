「五一」黃金周臨近 飯店房價1晚破千元人民幣

隨著2021年「五一」黃金周臨近，廣東省旅遊市場持續升溫，新體驗、新玩法頻出，酒店客房、景區門票等預約量攀升，價格方面也有一定程度的上漲。廣東各地旅遊景區紛紛抓住「五一」契機，優化升級旅遊玩法，以吸引更多遊客到來。

中新社報導，廣東省文化和旅遊廳有關負責人指出，「五一」假期將至，隨著疫情防控形勢向好。據有關部門預測，假日期間，廣東各地出遊人數將大幅增加，廣東全省文化和旅遊市場將迎來高峰。

惠州龍門縣旅遊協會會長、龍門地派溫泉總經理李星凱表示，目前該景區5月1日至3日已經預約滿房，預計整個五一黃金周客房入住率超過九成。今年「五一」假期溫泉景區遊客訂房比較早，且以連續2晚為主。目前廣東省內溫泉景區的客房預訂非常理想。

來自同程旅行的大數據顯示，今年「五一」期間，中國大陸熱門旅遊目的地的酒店價格顯著上漲，廣東有3個城市上榜「全國酒店價格同比漲幅最高的旅遊城市前十」，分別是珠海（同比漲幅183.2%）、汕頭（同比漲幅147.1%）、廣州（同比漲幅76.8%）。

廣州廣之旅國際旅行社有關負責人表示，「五一」期間廣東省內自駕遊需求旺盛，周邊度假型酒店房價水漲船高，熱門房型單晚房價普遍突破千元人民幣。