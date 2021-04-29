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公開放閃？大陸官員喊女下屬「寶貝」 驚動官方介入調查

香港01 / 姜庚宇／報導
浙江溫州文成縣一名官員，疑似在工作群組與廣電局女職員互稱「寶貝」，截圖曝光後引發網友熱議，當局表示已介入調查。情境示意圖。圖／Ingimage
浙江溫州文成縣一名官員，疑似在工作群組與廣電局女職員互稱「寶貝」，截圖曝光後引發網友熱議，當局表示已介入調查。情境示意圖。圖／Ingimage

浙江溫州文成縣一名官員，疑似在工作群組與廣電局女職員互稱「寶貝」，截圖曝光後引發網友熱議，當局表示已介入調查。

日前，一張「文成廣電工作群」內的男女兩人曖昧聊天對話在網絡廣為流傳，名為「趙青松台長」的男方表示：「寶貝，下午好，下午組織部來局里考核我，讓我抱抱寶貝，我愛寶貝」；女方「陳碎芳」則回應指：「親愛的，下午好。你棒棒噠，寶貝也愛你，抱抱我的最愛」。

另外一張截圖顯示，陳碎芳在回覆「趙青松台長」後又撤回消息，並發出一個大笑的表情，兩人疑將工作群誤認為私聊。

據大眾網周四（29日）報道，文成縣委宣傳部工作人員證實，趙青松現任文成縣應急管理局副局長，陳碎芳則是文成縣融媒體中心工作人員，目前相關部門已介入調查事件，內情如何還是要等調查後才能公布。

文成縣政府官網顯示，趙青松，男，漢族，1965年3月出生，浙江文成人，1987年4月參加工作，1988年12月入黨，大學專科學歷。2012年3月至2017年8月，他擔任文成縣廣播電視台副台長、黨組成員（正科職級），及後歷任文成縣林業局副局長、黨委委員等職，2020年4月至今文成縣應急管理局副局長、黨委委員（保留正科職級）。

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文章授權轉載自《香港01》

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