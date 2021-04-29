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福建5/10推小三通新措施 金馬居民住滿28天免隔離

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸方今天下午公告，5月10日起台胞赴福建入境採取便捷措施，預留小三通復航之入境措施，讓小三通復航露出曙光。記者蔡家蓁／攝影
陸方今天下午公告，5月10日起台胞赴福建入境採取便捷措施，預留小三通復航之入境措施，讓小三通復航露出曙光。記者蔡家蓁／攝影

小三通開放有譜了！大陸在今天下午發布公告指出，5月10日起台胞赴福建入境採取便捷措施，預留小三通復航之入境措施，消息一出，金門當地反應兩極，有民眾說，早就應該要通了，但也有人憂心防疫問題。對此，金門縣長楊鎮浯初步表示，樂見其成，稍晚也將做出公開回應。

依據這份大陸的最新公告指出，在疫情防控常態化形勢下，應廣大台胞需要，為進一步促進閩台兩地人員交流交往，便利在閩台胞台企正常的生產生活，今日福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組（指揮部）綜合協調組發佈公告，將於5月10日零時起實施台胞來閩入境檢疫便利通道措施試點工作。

針對金馬地區居民，祭出在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，通過「小三通」客運直航口岸來福建，視同為大陸低風險地區入（返）閩人員進行管理，無需隔離。入境時，需提供《台胞個人健康承諾書》（應附入境前28天無金門、馬祖以外地區旅居史有效證明材料）、金馬地區醫療機構出具的入境前7天內核酸檢測陰性有效證明、台灣居民來往大陸通行證或臺灣居民居住證等。

此外，陸方指出，將自5月10日零時起，福建省將開展台胞來閩入境檢疫便利通道措施試點工作，對急需來閩工作或開展重要商務、重要交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸來閩（目前為廈門機場口岸）的台胞，實施「2天集中醫學觀察+19天閉環管理」的便捷措施。

據了解，閉環管理期間允許台胞在加強防護、做好健康管理前提下，實施「住宿地-單位-住宿地」兩點一線邊觀察、邊工作。

符合條件的台胞，由其在福建工作（邀請）單位提前7個工作日以上，向當地台港澳部門提交《台胞便捷通道申請表》《台胞個人健康承諾書》《工作單位監管承諾書》及工作單位營業執照、台胞任職證明或邀請函、台灣居民來往大陸通行證或臺灣居民居住證等材料進行申請（省屬企業直接向省台港澳辦申請）。

申請獲批後，台胞在入境審核時，還需提供入境前28天無臺灣、澳門地區以外旅居史有效證明材料，台灣權威醫療機構出具的入境前48小時內核酸檢測和血清抗體檢測陰性證明（如血清特異性抗體IgM陰性、IgG陽性的，應提供新冠病毒疫苗接種證明）等核驗材料。

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