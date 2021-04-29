聽新聞
test
0:00 / 0:00
航太發展跨步 陸太空站「天和」核心艙成功發射升空
今天上午約11時25分，大陸太空站「天和號」核心艙成功發射升空。
據澎湃新聞直播報導，11時25分，大陸長征五號B遙二運載火箭搭載太空站天和核心艙，在海南文昌航天發射場發射升空。
發射之前，有大批航空航天、攝影愛好者聚集在海南文昌航天發射場附近的海灘，準備迎接發射時刻。
稍早前，據中國載人航天工程辦公室消息，長征五號B遙二運載火箭已完成推進劑加注，計劃於11時許發射太空站天和核心艙。
據報導，長征五號B運載火箭(CZ-5B)是大陸近地軌道運載能力最大的新一代運載火箭，承擔大陸太空站艙段發射任務。該火箭於2020年5月首飛成功。
據航天科技集團一院長征五號系列火箭總指揮王珏介紹，長五B火箭是大陸首型一級半火箭，目前近地軌道運載能力最大的運載火箭，代表了大陸運載火箭技術的最高水平，近地軌道運載能力不低於22噸，是個不折不扣的「大力士」。
太空站核心艙天和發射升空，這是自上世紀90年代啟動的大陸載人航太工程以來，規劃的三步走戰略的第三步：建造載人太空站，解決有較大規模的、長期有人照料的太空應用問題。
1992年，中共中央作出實施載人航太工程三步走發展戰略：
第一步，發射載人太空船，建成初步配套的試驗性載人太空船工程並開展太空應用實驗。
第二步，突破太空人出艙活動技術、太空飛行器的交會對接技術，發射太空實驗室，解決有一定規模的短期有人照料的太空應用問題。
第三步，建造太空站，解決有較大規模的長期有人照料的太空應用問題。
據中國載人航天工程辦公室消息，在今明兩年內，大陸將接續實施11次飛行任務，包括3次太空站艙段發射、4次貨運太空船及4次載人太空船發射，於2022年完成太空站在軌建造，實現中國載人航天工程三步走發展戰略第三步的任務目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言