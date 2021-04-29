大陸人口下滑 70年首見

大陸人口紅利恐消失，英國「金融時報」報導，大陸人口出現下滑，是自1949年有紀錄以來首次，估計大陸2020年的人口總數不到14億人。分析稱，可能會對大陸這個世界第二大經濟體造成巨大損失，影響從消費到養老等各方面。

近年大陸已放寬計畫生育政策，期望扭轉出生率下降的情況，知情人士稱，人口普查在去年12月已完成，由於人口數字被視為非常敏感資訊，要經多個政府部門對於數據和潛在影響達成共識後，才會公布。

知情人士稱，大陸最近的人口普查已於2020年12月完成，但尚未公開，預計報告總人口不到14億。2019年則超過14億。

原定於4月初公布人口普查結果。4月16日，大陸國家統計局發言人劉愛華表示，推遲發布的部分原因是需要在正式發布前做「更多準備工作」。這在社交媒體上受到廣泛批評。

分析表示，人口下降意味著，大陸人口峰值可能早於官方預測，而且可能很快被印度人口超過。據估計，印度人口為13.8億。這可能會對大陸這個世界第二大經濟體造成巨大損失，影響從消費到養老的各方面。

中國人民銀行表示，大陸高估自己出生率，這幾乎是一個事實。大陸人口結構變化帶來的挑戰可能更大。

「大陸人口危機的速度和規模比想像更快、更大，這可能會給這個國家帶來災難性影響。」知情人士稱。

官方數據顯示，2016年大陸新生兒數量增加，但隨後連續三年下降。官員將生育率下降歸咎年輕女性數量減少和養育子女成本的飆升。