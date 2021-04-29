重慶至老撾萬象 跨境公路班車直通

重慶跨境公路班車開行5周年暨重慶至老撾萬象（台灣稱為寮國永珍）跨境公路班車直通車發車活動28日在重慶南彭公路保稅物流中心（B保）舉行。

中新社報導，滿載包裝材料的重慶跨境公路班車出發朝老撾（寮國）駛去，這標誌著重慶至老撾萬象跨境公路班車直通車正式開通。該線路從重慶經雲南磨憨口岸出境，最終抵達老撾萬象，全長約1900公里，預計用時約4天。

本次班車使用重慶獲批的中國大陸內陸地區第一個大湄公河次區域（GMS）行車許可證，可使中國大陸貨車一站到底直達目的地，無須在邊境口岸換裝換車，有效降低了貨損風險，提高了運輸時效。後期，重慶跨境公路班車可為客戶提供更多定製化專屬物流服務，真正實現重慶與東協國家的點對點直達運輸。

重慶公路物流基地作為巴南區內陸開放高地，自2016年4月28日開通重慶跨境公路班車。5年來，已相繼開通了東協班車（東線、東複線、中線、西線、亞歐線、新加坡線）、中亞班車（烏茲別克斯坦線、哈薩克斯坦線），實現了中南半島全覆蓋，打通了重慶與中亞地區陸運通道的互聯互通。