重慶至老撾萬象 跨境公路班車直通

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

重慶跨境公路班車開行5周年暨重慶至老撾萬象（台灣稱為寮國永珍）跨境公路班車直通車發車活動28日在重慶南彭公路保稅物流中心（B保）舉行。

中新社報導，滿載包裝材料的重慶跨境公路班車出發朝老撾（寮國）駛去，這標誌著重慶至老撾萬象跨境公路班車直通車正式開通。該線路從重慶經雲南磨憨口岸出境，最終抵達老撾萬象，全長約1900公里，預計用時約4天。

本次班車使用重慶獲批的中國大陸內陸地區第一個大湄公河次區域（GMS）行車許可證，可使中國大陸貨車一站到底直達目的地，無須在邊境口岸換裝換車，有效降低了貨損風險，提高了運輸時效。後期，重慶跨境公路班車可為客戶提供更多定製化專屬物流服務，真正實現重慶與東協國家的點對點直達運輸。

重慶公路物流基地作為巴南區內陸開放高地，自2016年4月28日開通重慶跨境公路班車。5年來，已相繼開通了東協班車（東線、東複線、中線、西線、亞歐線、新加坡線）、中亞班車（烏茲別克斯坦線、哈薩克斯坦線），實現了中南半島全覆蓋，打通了重慶與中亞地區陸運通道的互聯互通。

東協

延伸閱讀

擴大場景金融 國泰世華銀擬100%收購越南消費金融公司

中國27日新增確診新冠肺炎12例 全來自境外

歐盟商會近40企業 看好重慶商機

滬渝穗軌交乘車碼互通

相關新聞

陸2020年總人口不到14億 72年記錄以來首次下滑

大陸人口紅利恐消失，英國「金融時報」報導，大陸最新人口將出現下滑，是自1949年有記錄以來首次，預計大陸2020年的人口...

大陸人口下滑 70年首見

大陸人口紅利恐消失，英國「金融時報」報導，大陸人口出現下滑，是自1949年有紀錄以來首次，估計大陸2020年的人口總數不...

兩岸熱搜／陸放開生育 學者：社福養得起？

中國人民銀行（大陸央行）近日發布研究報告，直指大陸面臨人口嚴峻情勢，應全面放開和鼓勵生育，大陸網友卻不以為然。一些學者雖...

重慶至老撾萬象 跨境公路班車直通

重慶跨境公路班車開行5周年暨重慶至老撾萬象（台灣稱為寮國永珍）跨境公路班車直通車發車活動28日在重慶南彭公路保稅物流中心...

迎「五一」客流 東航投入1.6萬航班

今年「五一」假期民眾旅遊探親需求強勁復甦、集中釋放，機票、門票、酒店等預訂量已顯著超過2019年同期，全大陸客流量將達2...

花10倍錢死更快 陸醫師揭腫瘤治療黑幕遭噤聲

一位自稱是北京大學第三醫院腫瘤化療科主治醫師張煜近日揭露大陸腫瘤治療黑幕，直指大陸醫界有些醫生對腫瘤病患做不必要的治療、開不合適的藥物，以及推薦無效、昂貴、不合法的治療等行為，致使患者花費增加十倍卻更早死亡。醫生揭露腫瘤治療黑幕，在大陸醫界投下震撼彈，即使大陸官方出面緩頰，仍無法消除民眾對大陸醫界的不信任感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。