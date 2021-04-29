迎「五一」客流 東航投入1.6萬航班

今年「五一」假期民眾旅遊探親需求強勁復甦、集中釋放，機票、門票、酒店等預訂量已顯著超過2019年同期，全大陸客流量將達2.5億人次。為滿足「五一」假期旅客出行需求，中國東方航空（東航）加大運力資源投入，4月30日至5月5日期間，東航（含上海航空、中國聯合航空）計畫投入1.6萬餘航班服務「五一」大客流。

中新社報導，「五一」5天假期讓旅客出行需求呈現旺盛態勢，除了民眾的出行、消費需求預計將得到集中釋放，大陸國內文旅市場也將出現強勢反彈。

從與往年數據對比來看，2021年「五一」長假期間，東航平均單日航班量（國內國際）將達到2700餘班，預計將超過2019年同期的2650班，運力恢復水平達到2019年的103%。

根據客票銷售情況，東航提前制定完成「五一」期間的航班運力排布規劃。一方面，東航增加大陸國內市場的運力投放力度，在大陸多條旅遊熱門航線優化調配航班376班。另一方面，做好航班運行的實時監控，在部分熱門航線、熱門時段調換寬體機執飛，通過合理調配運力，滿足旅客出行需求。

今年「五一」長假，大陸國內航班的客流量預計將出現兩個明顯的小高峰：4月30日至5月1日、5月5日。旅客出行需求主要以旅遊、探親為主。

截至4月27日，上海—北京、廣州—上海、深圳—上海等航線十分熱門。上海出發前往雲南、海南、青島、烏魯木齊等旅遊城市的航班呈現爆滿狀態。解封一周年的武漢，出發前往三亞、海口、昆明、成都、寧波等熱門旅遊城市航班需求旺盛。

值得一提的是，今年一些富有地域特色和歷史文化氣息的小眾旅遊目的地也火了起來，五台山、荊州、雞西、敦煌、洛陽、安康、香格里拉、神農架、張掖等城市的航班旅客量均超過2019年同期水平，部分航班客座率高達98%。

北京官方則指出，即將到來的「五一」假期民眾出行意願強烈，但常態化疫情防控不能放鬆。要繼續做好大陸國內中高風險地區進京人員管控，嚴格執行入境進京人員健康管理措施。