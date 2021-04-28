遠嫁的女兒寄來酸菜…她捨不得吃 半年後打開崩潰報警

孩子的幸福是父母最大的期望，大陸一位母親因女兒遠嫁國外，婚後的兩年間只能靠電話聯絡，在她60歲時女兒寄來一罐親手做的酸菜，因捨不得吃放了半年才打開，沒想到開罐後發現裡面藏著女兒的求救字條，報警後才知女兒早已離世，結局令她崩潰。

根據網易專欄《琪琪說感情》分享故事，大陸一位名叫翠玉的母親，與丈夫育有一名女兒婷婷，兩人對女兒十分疼愛，捨不得讓她吃一點苦。可惜的是丈夫在婷婷高中時就病逝，翠玉為了給女兒良好的學習環境，努力工作賺錢栽培，而女兒也以優秀的學業成績給了她很大的安慰。

後來，女兒出國上大學，畢業後留在國外發展，同時也交了一位外國男友。其實她非常希望女兒學成能回國同住，但婷婷堅持要和男友在一起，就這樣遠嫁國外。在女兒婚後的兩年，她只能靠電話和女兒聯繫，多次想前往國外探望，總是被女兒以距離遙遠婉拒。

在她60歲時，收到女兒寄來一罐親手做的酸菜，因為捨不得吃，想留待女兒婷婷有一天回來時，做她最愛吃的酸菜魚。就這樣酸菜一放放了半年，某天她打開了酸菜罐，竟然發現裡面有個小袋子裝著一張小紙條，上面寫著「媽媽救我」，她嚇得立刻報警。

經過警方調查，她才得知女兒婷婷早已在半年前去世，原來女兒的結婚對象是詐騙集團分子，女兒行動受到控制，後來受不了折磨選擇了跳樓自殺，當時女兒寄來的那罐酸菜，其實是在向她求救。

女兒的去世，讓她陷入崩潰與自責，後悔當時沒立即打開那罐酸菜，也許還有機會能救女兒一命。目前，她正積極尋求法律途徑，希望能讓害死女兒的女婿，得到應有的懲罰。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )