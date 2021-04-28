聽新聞
test
0:00 / 0:00
2025年 陸人均體育場地2.6平米
大陸國家發展和改革委員會獲悉，中國將進一步加強健身設施建設，計畫到2025年，全國人均體育場地面積達到2.6平方米以上。
中新社報導，為推動構建更高水平的全民健身公共服務體係，加快體育強國建設，近日，國家發改委、國家體育總局聯合印發了「十四五時期全民健身設施補短板工程實施方案」。
方案提出，到2025年，全國人均體育場地面積達2.6平方米以上，每萬人擁有足球場地達0.9塊以上，全民健身場地設施更公平，戶外運動公共服務設施逐步完善，形成供給豐富、佈局合理、功能完善健身設施網絡。
依實施方案，中央預算內投資重點支持體育公園、全民健身中心（小型體育綜合體）、公共體育場、社會足球場、健身步道、戶外運動公共服務設施等6類建設。
中央預算內投資對項目原則上按照東、中、西部地區分別不超過核定總投資（不含土地費用、市政費用，僅為工程建設投資）的30%、60%和80%的比例進行支持。西藏自治區、南疆四地州項目建設資金原則上由中央預算內投資全額支持，四省涉藏州縣項目可由中央預算內投資全額支持，享受特殊區域發展政策地區按照具體政策要求執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言