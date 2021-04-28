2025年 陸人均體育場地2.6平米

大陸國家發展和改革委員會獲悉，中國將進一步加強健身設施建設，計畫到2025年，全國人均體育場地面積達到2.6平方米以上。

中新社報導，為推動構建更高水平的全民健身公共服務體係，加快體育強國建設，近日，國家發改委、國家體育總局聯合印發了「十四五時期全民健身設施補短板工程實施方案」。

方案提出，到2025年，全國人均體育場地面積達2.6平方米以上，每萬人擁有足球場地達0.9塊以上，全民健身場地設施更公平，戶外運動公共服務設施逐步完善，形成供給豐富、佈局合理、功能完善健身設施網絡。

依實施方案，中央預算內投資重點支持體育公園、全民健身中心（小型體育綜合體）、公共體育場、社會足球場、健身步道、戶外運動公共服務設施等6類建設。

中央預算內投資對項目原則上按照東、中、西部地區分別不超過核定總投資（不含土地費用、市政費用，僅為工程建設投資）的30%、60%和80%的比例進行支持。西藏自治區、南疆四地州項目建設資金原則上由中央預算內投資全額支持，四省涉藏州縣項目可由中央預算內投資全額支持，享受特殊區域發展政策地區按照具體政策要求執行。