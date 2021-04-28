聽新聞
test
0:00 / 0:00

2025年 陸人均體育場地2.6平米

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家發展和改革委員會獲悉，中國將進一步加強健身設施建設，計畫到2025年，全國人均體育場地面積達到2.6平方米以上。

中新社報導，為推動構建更高水平的全民健身公共服務體係，加快體育強國建設，近日，國家發改委、國家體育總局聯合印發了「十四五時期全民健身設施補短板工程實施方案」。

方案提出，到2025年，全國人均體育場地面積達2.6平方米以上，每萬人擁有足球場地達0.9塊以上，全民健身場地設施更公平，戶外運動公共服務設施逐步完善，形成供給豐富、佈局合理、功能完善健身設施網絡。

依實施方案，中央預算內投資重點支持體育公園、全民健身中心（小型體育綜合體）、公共體育場、社會足球場、健身步道、戶外運動公共服務設施等6類建設。

中央預算內投資對項目原則上按照東、中、西部地區分別不超過核定總投資（不含土地費用、市政費用，僅為工程建設投資）的30%、60%和80%的比例進行支持。西藏自治區、南疆四地州項目建設資金原則上由中央預算內投資全額支持，四省涉藏州縣項目可由中央預算內投資全額支持，享受特殊區域發展政策地區按照具體政策要求執行。

健身 體育 足球

延伸閱讀

從聽奧羽球金牌到推廣適應體育 范榮玉力推友善環境

有片！腰痠竟是臀部惹的禍　臀中肌教練教你躺著練

蛋殼公寓危機後 中國大陸官方公布租屋平台監管方案

商暉公司吸金1.8億元 檢調約談高階幹部等14人到案

相關新聞

一群大媽為跳廣場舞 停車場裡徒手推走汽車

甘肅隴南一群大媽為了挪出一塊地跳廣場舞，一邊喊著加油，一邊合力徒手推開一輛轎車，影片在大陸網路上流傳，成為網路熱門話題，...

中老鐵路 鋪軌至西雙版納

中國鐵路昆明局集團有限公司（簡稱，昆明局集團）26日消息，中（國）老（撾）鐵路國內玉（溪）至磨（憨）段鋪軌施工順利推進，...

陸五一節 客流量將達2.5億人次

大陸「五一」五天小長假（5月1日至5日）即將來臨。大陸公安部交通管理局研判今年「五一」節全大陸客流量將達2.5億人次。交...

廣州白雲國際機場「全球最忙」

根據國際機場協會最新公布的2020年世界機場客運量排名，廣州白雲國際機場以4376.8萬人次的吞吐量躍居全球第一，成為世...

2025年 陸人均體育場地2.6平米

大陸國家發展和改革委員會獲悉，中國將進一步加強健身設施建設，計畫到2025年，全國人均體育場地面積達到2.6平方米以上。

涼山孤兒流淚帶貨賣蘋果 竟因被掐、連哄帶騙滴眼藥水

為了能有流量，一些視頻發布者故意編造一些聳人聽聞或境遇淒慘的故事拍成短視頻，打著所謂真實見聞的旗號發布在網路平台上，利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。