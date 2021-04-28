聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸五一節 客流量將達2.5億人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸「五一」五天小長假（5月1日至5日）即將來臨。大陸公安部交通管理局研判今年「五一」節全大陸客流量將達2.5億人次。交管局發出交通安全預警五點提示，包括今年主幹路網流量風險加大，其中高速擁堵程度預計同比增長超10%。

中新社報導，公安部交管局認為今年「五一」假期全國道路交通存在以下突出安全風險：一是出遊出行集中，自駕出行風險突出。今年「五一」假期民眾旅遊探親需求強勁復甦，機票、門票、酒店等預訂量已顯著超過2019年同期，全國客流量將達2.5億人次。近3年五一假期較大事故中私家車肇事佔比接近六成。

二是假期首尾出行集中，夜間事故風險不容忽視。節日期間首日、倒數第二天和尾日為出行高峰，駕駛人易出現違法超車、疲勞駕駛等違法行為，事故風險增大。其次，近年「五一」假期夜間事故突出，19時至21時有人員死亡事故集中，18時至20時較大事故約佔20%。　　

三是主幹路網流量激增，客貨車肇事風險突出。今年「五一」主幹路網流量風險加大，其中高速擁堵程度預計同比增長超10%。另外，面臨客貨運輸旺盛需求，超員載客、疲勞駕駛等違法風險和駕駛人不熟悉車況路況等意外風險上升；物流運輸也將持續高位運行，貨車日夜不休、多拉快跑，安全風險隨之增加。　　

四是酒駕醉駕等違法行為易發多發，事故風險加大。節日期間，鄉村遊、近郊遊、農家樂等消費火熱，酒駕醉駕、超員超速、違法會車、不按規定讓行等違法行為易發多發。另外，春夏季節轉換，駕駛人疲勞駕駛風險加大。

五是南方地區多降水天氣，給交通安全帶來不利影響。據中央氣象台天氣預報，4月26日至5月5日，江漢、江淮、江南、華南及西南地區東部等地將有降水，主要降水時段為4月30日、5月3日前後，可能給假期交通安全帶來不利影響。

公安

延伸閱讀

中市濱海公路完工日竟有2版本 市府：與居民承諾要提早

檢舉價購委託書 可獲獎金

媽祖進香期防制酒駕 嘉雲南3縣市警局區域聯防執法

大麻遊行將登場！ 警公布交管措施 籲「勿帶違禁品」

相關新聞

一群大媽為跳廣場舞 停車場裡徒手推走汽車

甘肅隴南一群大媽為了挪出一塊地跳廣場舞，一邊喊著加油，一邊合力徒手推開一輛轎車，影片在大陸網路上流傳，成為網路熱門話題，...

中老鐵路 鋪軌至西雙版納

中國鐵路昆明局集團有限公司（簡稱，昆明局集團）26日消息，中（國）老（撾）鐵路國內玉（溪）至磨（憨）段鋪軌施工順利推進，...

陸五一節 客流量將達2.5億人次

大陸「五一」五天小長假（5月1日至5日）即將來臨。大陸公安部交通管理局研判今年「五一」節全大陸客流量將達2.5億人次。交...

廣州白雲國際機場「全球最忙」

根據國際機場協會最新公布的2020年世界機場客運量排名，廣州白雲國際機場以4376.8萬人次的吞吐量躍居全球第一，成為世...

2025年 陸人均體育場地2.6平米

大陸國家發展和改革委員會獲悉，中國將進一步加強健身設施建設，計畫到2025年，全國人均體育場地面積達到2.6平方米以上。

涼山孤兒流淚帶貨賣蘋果 竟因被掐、連哄帶騙滴眼藥水

為了能有流量，一些視頻發布者故意編造一些聳人聽聞或境遇淒慘的故事拍成短視頻，打著所謂真實見聞的旗號發布在網路平台上，利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。