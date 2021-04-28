陸五一節 客流量將達2.5億人次

大陸「五一」五天小長假（5月1日至5日）即將來臨。大陸公安部交通管理局研判今年「五一」節全大陸客流量將達2.5億人次。交管局發出交通安全預警五點提示，包括今年主幹路網流量風險加大，其中高速擁堵程度預計同比增長超10%。

中新社報導，公安部交管局認為今年「五一」假期全國道路交通存在以下突出安全風險：一是出遊出行集中，自駕出行風險突出。今年「五一」假期民眾旅遊探親需求強勁復甦，機票、門票、酒店等預訂量已顯著超過2019年同期，全國客流量將達2.5億人次。近3年五一假期較大事故中私家車肇事佔比接近六成。

二是假期首尾出行集中，夜間事故風險不容忽視。節日期間首日、倒數第二天和尾日為出行高峰，駕駛人易出現違法超車、疲勞駕駛等違法行為，事故風險增大。其次，近年「五一」假期夜間事故突出，19時至21時有人員死亡事故集中，18時至20時較大事故約佔20%。

三是主幹路網流量激增，客貨車肇事風險突出。今年「五一」主幹路網流量風險加大，其中高速擁堵程度預計同比增長超10%。另外，面臨客貨運輸旺盛需求，超員載客、疲勞駕駛等違法風險和駕駛人不熟悉車況路況等意外風險上升；物流運輸也將持續高位運行，貨車日夜不休、多拉快跑，安全風險隨之增加。

四是酒駕醉駕等違法行為易發多發，事故風險加大。節日期間，鄉村遊、近郊遊、農家樂等消費火熱，酒駕醉駕、超員超速、違法會車、不按規定讓行等違法行為易發多發。另外，春夏季節轉換，駕駛人疲勞駕駛風險加大。

五是南方地區多降水天氣，給交通安全帶來不利影響。據中央氣象台天氣預報，4月26日至5月5日，江漢、江淮、江南、華南及西南地區東部等地將有降水，主要降水時段為4月30日、5月3日前後，可能給假期交通安全帶來不利影響。