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中老鐵路 鋪軌至西雙版納

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路昆明局集團有限公司（簡稱，昆明局集團）26日消息，中（國）老（撾）鐵路國內玉（溪）至磨（憨）段鋪軌施工順利推進，已鋪軌至西雙版納，為年底開通運營奠定了基礎。　

中新社報導，中老鐵路玉溪至磨憨段北起雲南玉溪市，途經普洱、西雙版納，最終抵達中國與老撾邊境口岸磨憨，正線全長508公里。由於玉溪至景洪為雙線，景洪至磨憨為單線，正線需鋪軌863公里，站線鋪軌129公里。昆明局集團預計6月底鋪軌完成。　　

昆明局集團稱，中老鐵路全長1000多公里，建成通車後，雲南省昆明市至西雙版納傣族自治州景洪市僅需3個多小時，至老撾萬象有望實現直達運輸、當日通達。

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