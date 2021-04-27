民航加快復甦 南航開通「京廣快線」和「京深快線」

由於大陸疫情防控得宜，大陸民航業正加快復甦步伐。4月27日，南航聯合北京大興國際機場，正式開通「京廣快線」和「京深快線」，航班頻次密集、時刻分布均勻，可隨到隨飛，且享有專屬的值機櫃枱、安檢通道、登機口等，「旅客乘飛機像乘巴士、坐地鐵一樣方便」。

南航表示，兩條商務「空中快線」的開通，對促進京津冀地區與粵港澳大灣區之間的經貿往來和文化交流，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局，助力大興機場早日建成國際國內複合型航空中樞等有重要意義。

據香港文匯網，據最新時刻表，北京、廣州、深圳三地每日往返共62班，且多由南航旗艦寬體機執飛。其中南航「京廣快線」每天投入運營航班高達17個，每日早上06：30到晚上20：00從大興出發，每半小時或1小時一班，全部整點或半點起飛，大多由空客A350和波音B787等旗艦廣體客機執飛，將為旅客提供更舒適的機上體驗，包括更豐富的機上娛樂系統；南航「京深快線」每天投入運營航班高達14個，每日早上08：00到晚上20：00從大興出發，也均為整點或半點起飛，南航將集中調配空客A330等旗艦廣體機執飛。

南航銀卡會員李女士告訴記者。南航「京深快線」客票的簽轉、變更比以前更靈活，班次也很頻密，半小時或一小時就有一班，不用等待，來了就能飛，且有專屬值機、安檢通道，很方便，感覺就像是在市區坐大巴或者是坐地鐵。

據南航相關負責人指出，在機場櫃枱，可以在原訂航班前後四小時（含）範圍內免費變更，且免收變更費和艙位差價，還可在起飛時間前4小時以上（含）登陸南航APP，進行廣深兩地的航點互換變更，可以體驗到「隨到隨飛」、「廣深隨心換」的便捷出行。此外，為進一步優化旅客出行體驗，南航還將持續重點提升「京廣快線」和「京深快線」的運行效率，讓旅客的全程出行更安心。同時，還提供指定艙位選贈地面交通券、額外10kg行李託運額、額外50-100%里程獎勵等禮遇。

南航負責人表示，作為北京大興國際機場航班量最大的主基地航空公司，未來，南航還將持續加大南航快線航班的頻次並優化航班時刻，陸續拓展快線範圍，新增成都、重慶等航點，穩步提升精品快線的數量與質量，並將針對大興樞紐推出「南航北京中轉」品牌產品，豐富中轉旅客產品權益，提升南航大興中轉旅客便捷度，為旅客提供更便捷、順暢的出行服務。