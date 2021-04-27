疫情期間 中國迫害宗教加劇

去年疫情期間，中國大陸打壓宗教不停歇。根據基督教團體公布報告指出，中國共產黨在去年透過拆毀教堂或介入講道內容等方式壓制信仰自由，導致5,000名以上信徒的信仰活動受到影響。

政府介入教會

據《基督教郵報》報導，對華援助協會在報告中指出，2020年共產黨政權拆毀掉9間教堂、破壞家庭教會，包括警方傳訊及調查教會高層，甚至侵入基督徒的家中、干擾聚會以及介入教養孩子的決定，包括起訴為孩子實施在家教育或送去教會學校的基督徒。

報告指出，「這次針對2020年的研究確認了中國對基督徒以及任何信仰的人的迫害，又再度超過了前1年。」

稍早美國國際宗教自由委員會也在報告中提及中國侵犯人權，特別是針對基督徒及新疆穆斯林，因此建議美國應將中國列為特別關注的國家。該會主席蓋瑞·鮑爾表示，「共產黨不只拒絕民眾基本人權，包括敬拜上帝，也宣稱自己是世上發展中國家的一種新的威權主義模範。」

打壓會眾成長

對此，基督教組織敞開的門代表博伊德·麥克米蘭認為，「共產黨對於基督徒人數的成長感到憂心，因此才會選擇嚴厲打擊。」

《每日快報》報導，敞開的門預估，中國境內目前基督徒人數約9,700萬人，未來幾十年還會快速成長，到了2030年可望來到3億人，對中國政府領導人而言如同芒刺在背。

麥克米蘭指出，「我們認為中國教會被鎖定的原因，就是領導人害怕教會規模以及人數的增長，一旦教會按照如此規模成長，共產黨恐怕就必須分享權力。於是共產黨開始在國內制定中國化政策，以便讓教會融入中國的文化特色之中。」

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