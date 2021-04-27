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閩南文化溯源啟動 閩台青年交心

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「手相牽，情相近，心相連」鯉城、台灣青年閩南文化溯源交流25日在福建省泉州市展開。「海峽兩岸閩南文化溯源交流工程」隨之啟動，搭建起兩岸青年交流交心、攜手成長的平台。

中新社報導，泉州與台灣一水相連，台灣漢族同胞中約900萬人祖籍泉州，泉州市現有台屬約16萬人。今年，泉州市鯉城區著力打造「海峽兩岸閩南文化溯源交流工程」，促進兩岸民間信仰、宗親宗族、傳統文化、青年一代的交流。

數十位閩台青年歡聚趣談兩岸習俗異同，體驗閩南傳統文化，探討未來生活工作。青年結伴參觀刺桐時代村，一起學習閩南語知識、泉州姓氏衍派、閩南民俗，體驗提線木偶、南音、金蒼綉等閩南非物質文化遺產。

此次還舉辦閩南文化溯源交流沙龍，通過遊戲、舞蹈、閒談等增進兩岸青年之間的友誼。在沙龍上，青年們暢談兩岸民間信仰、傳統文化異同之處，分享各自家鄉美食，交流就業創業問題。

青年 民間信仰 傳統文化

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