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深圳人才交流會 1.5萬職缺

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深圳於24日至25日舉辦第十九屆中國國際人才交流大會，當中的ShenzhenNext國際人才服務展示推介專區成為一道與眾不同的獨特招聘風景線：這裡擺出西班牙的莫吉托、南非的巧克力粉和手工編織大象模型；外文書吧內聚集了不少外籍求職人才在這小憩，了解在深工作機會。

中新社報導，該專區展出了包括深圳市人才研修院、招商街道、香蜜湖街道、新安街道等在內的13個深圳國際人才街區創建點。與傳統招聘會不同的是，求職者除了可以在ShenzhenNext國際人才服務推介專區內一覽求職信息以外，還能了解13個國際人才街區的生活工作氛圍。現場還有居住在深圳的外籍人士展示推介他們眼中的深圳。

來自匈牙利的Victor已經在深圳居住了15年，說著一口流利普通話的他屬於香蜜湖街道外籍人士義工團隊的一員，幫忙向外籍人士展示香蜜湖街道的特色國際人才活動等。

深圳國際人才交流中心對外聯絡部部長許潔麗稱，ShenzhenNext國際人才服務展示推介專區是中國國際人才交流大會首次設置的一個專門為外籍人士提供服務的展區，集政策諮詢、創新創業、生活服務、文化體驗於一體，融合中外特色，採用雙語設計，以街區市集的形式，讓參會人士體驗多元開放、國際融合的特色。

來自法國的Edouard是一名計算機工程師，他目前正在尋找一些與科技、AI行業相關的工作。在國際人才交流大會的現場，他看到了許多不同行業的公司，特別是與機器人行業相關的科技公司。他說：深圳有許多行業都與科技息息相關，除了汽車行業應用較多以外，許多先進的AI設備也會在醫學方面有所應用。

深圳 求職

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